Rozbřesk: Po centrálních bankách se pozornost stáčí k náladě v eurozóně…

Po hektických týdnech, kterým kraloval Fed a ECB s dalším uvolněním měnových šroubů, by mělo přijít zklidnění. Start do tohoto týdne pravděpodobně bude na vlně lehkého pesimismu. Čínská delegace v pátek oznámila zkrácení své návštěvy v USA, což trhy interpretují jako klesající šanci na dohodu v nejbližších měsících (i když se to snažila americká strana později zpochybnit). Nic dobrého také nepřináší dnešní zpráva amerického ministerstva spravedlnosti, která ukazuje na narůstající čínské krádeže na poli duševního vlastnictví a obchodních tajemství.



Jinak hlavní pozornost strhnou již dnes předběžné výsledky podnikatelských nálad v eurozóně (PMI) za září. Právě na nich bude vidět, jak moc se vysoké geopolitické napětí dál propisuje do hospodaření euro-klubu. Klíčové bude sledovat, zda je nadále hlavním “otloukánkem” průmysl a zda si sektor služeb udržuje díky dobře naladěným spotřebitelům svoji odolnost. Stejně tak se investoři soustředí na přetrvávající rozdíly mezi zeměmi. Nejvíce zasažené nejistotou okolo obchodních válek a brexitu je již delší dobu průmyslově-exportní Německo. Jeho index PMI se pohybuje pod klíčovou úrovní 50 bodů již celý rok a absence jakékoliv stabilizace by byla trhy vnímána negativně. Stejně tak jako náznak toho, že se německý pesimismus propisuje i do okolních velkých ekonomik eurozóny, které zatím zůstávaly imunní - Francie a Španělska (i když výsledky ze Španělska dnes ještě nebudou k dispozici).



Později v tomto týdnu se pozornost zase může načas stočit k brexitu. Nejvyšší soud ve Spojeném království má rozhodnout o tom, zda je rozpuštění parlamentu před odchodem z EU v pořádku.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna zůstala v pátek překvapivě v klidu a nereagovala ani na ztráty akcií, ani na výprodeje na sousedním zlotém (ten se dozvěděl, že příští týden Evropský soudní dvůr rozhodne v kauze zahraničních hypoték polských bank).



Koruna je pravděpodobně klidnější před čtvrtečním zasedáním ČNB, které by mělo přinést podle našich odhadů stabilitu sazeb a lehce jestřábí komentář.



Zahraniční forex

Poté, co odezněla dvě veledůležitá zasedání ECB a Fedu, se eurodolarový trh může opět věnovat více makrodatům. Konkrétně dnes po ránu přijdou na řadu velmi důležité nálady podnikatelských nálad PMI v průmyslu za měsíc září. Především číslo za Německo, kde je podnikatelský optimismus na bodu mrazu a bude velmi ostře sledován.



Ve střední Evropě začíná zlobit polský zlotý, který směřuje k hranici 4,40. Polskou měnu přitom trápí několik záležitostí najednou: blížící se rozhodnutí Evropského soudu o penále pro polské banky za poskytnuté hypotéky v cizích měnách, lehká nejistota před parlamentními volbami a holubičí politika NBP v situaci narůstající inflace. Všechny tři kauzy najednou budou zlotý trápit zřejmě až do začátku října, takže další ztráty mohou klidně přijít - tím spíše pokud se např. nebude v regionu dařit forintu (viz zítřejší zasedání MNB).