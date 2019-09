Ranní glosa: Po centrálních bankách se pozornost stáčí k náladě v eurozóně

Po hektických týdnech, kterým kraloval Fed a ECB s dalším uvolněním měnových šroubů, by mělo přijít zklidnění. Start do tohoto týdne pravděpodobně bude na vlně lehkého pesimismu. Čínská delegace v pátek oznámila zkrácení své návštěvy v USA, což trhy interpretují jako klesající šanci na dohodu v nejbližších měsících (i když se to snažila americká strana později zpochybnit). Nic dobrého také nepřináší dnešní zpráva amerického ministerstva spravedlnosti, která ukazuje na narůstající čínské krádeže na poli duševního vlastnictví a obchodních tajemství.Jinak hlavní pozornost strhnou již dnes předběžné výsledky podnikatelských nálad v eurozóně (PMI) za září. Právě na nich bude vidět, jak moc se vysoké geopolitické napětí dál propisuje do hospodaření euro -klubu. Klíčové bude sledovat, zda je nadále hlavním “otloukánkem” průmysl a zda si sektor služeb udržuje díky dobře naladěným spotřebitelům svoji odolnost. Stejně tak se investoři soustředí na přetrvávající rozdíly mezi zeměmi. Nejvíce zasažené nejistotou okolo obchodních válek a brexitu je již delší dobu průmyslově-exportní Německo. Jeho index PMI se pohybuje pod klíčovou úrovní 50 bodů již celý rok a absence jakékoliv stabilizace by byla trhy vnímána negativně. Stejně tak jako náznak toho, že se německý pesimismus propisuje i do okolních velkých ekonomik eurozóny, které zatím zůstávaly imunní - Francie a Španělska (i když výsledky ze Španělska dnes ještě nebudou k dispozici).Později v tomto týdnu se pozornost zase může načas stočit k brexitu . Nejvyšší soud ve Spojeném království má rozhodnout o tom, zda je rozpuštění parlamentu před odchodem z EU v pořádku.