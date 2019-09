Polský zlotý směřuje k hranici 4,40

Poté co odezněla dvě veledůležitá zasedáníse eurodolarový trh může opět věnovat více makro-datům. Konkrétně dnes po ránu přijdou na řadu velmi důležité nálady podnikatelských nálad průmyslu za měsíc září. Především číslo za, kde je podnikatelský optimismus na bodu mrazu a bude velmi ostře sledován.Ve střední Evropě začíná zlobit polský zlotý, který směřuje k hranici 4,40. Polskou měnu přitom trápí několik záležitostí najednou: blížící se rozhodnutí Evropského soudu o penále pro polské banky za poskytnuté hypotéky v cizích měnách, lehká nejistota před parlamentními volbami a holubičí politika NBP v situaci narůstající inflace . Všechny tři kauzy najednou budou zlotý trápit zřejmě až do začátku října, takže další ztráty mohou klidně přijít - tím spíše pokud se např. nebude v regionu dařit forintu (viz zítřejší zasedání MNB).