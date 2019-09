Čína přinesla další nervozitu do obchodní války (23.9.2019)

Nejvíce v pátek ztrácely technologické akcie a mikročipy, oba subindexy odepsaly necelých 1,5 %. Za pátečním propadem indexu Nasdaq stojí především akcie streamovací společnosti Netflix, které ztratily 5,9 %. Farmaceutický Merck přidal 1,9 % poté, co dostal osvědčení od FDA, že někteří dospělý pacienti s HIV-1 byli „virově potlačeni“. Společnost roku začala být pokrývána analytickou společností Pivotal Research s hodnocením SELL a propadla tak o 18 %. Výrobce mikročipů Xilinx propadl o 6,3 % poté, co CFO Lorenzo Flores oznámil svoje odstoupení a Bank od America na to konto snížila svoje doporučení na „neutral“.