České nemovitosti: Korekce ano, ale ceny klesnou jen mírně

V Česku lze očekávat mírnou korekci cen na realitním trhu, a to zdaleka ne ve všech regionech. Platí to za předpokladu, že nedojde ke zhoršení vnějších ekonomických podmínek. Vyplývá to ze studie České bankovní asociace.

Současný realitní trh lze podle ČBA charakterizovat vysokými cenami a nedostatkem bytů a rodinných domů k prodeji. Zejména obyvatelé Prahy, ale i Brna musejí počítat s tím, že pořízení vlastního bydlení pro ně bude relativně dražší než jinde.

"Vliv na budoucí vývoj cen nemovitostí budou mít především faktory jako nezaměstnanost a s ní spojené příjmy domácností. I přes očekávaný mírný pokles cen realit nelze ale příliš předpokládat, že by se vlastní či nájemní bydlení pro Čechy stalo dostupnějším," říká hlavní ekonomický poradce ČBA Vladimír Staňura.

Index realizovaných cen bytů, zdroj: ČSÚ, ČBA

Ceny nemovitostí a chabá nabídka

Srovnáme-li cenu metru čtverečního v novostavbě s čistou mzdou, v Praze je více než čtyřnásobně vyšší (419 %). Pro srovnání, v Mnichově je to 378 %, ve Vídni 327 %, v Bratislavě 292 %, v Berlíně 272 % a v Brně 258 %. Průměrný Pražan tak vydělává na jeden metr čtvereční bezmála 4,2 měsíce, Brňan bezmála 2,6 měsíce.

Index vývoje poměru ceny bytu a mzdy, zdroj: Eurostat, ČBA

Důvodů, proč jsou ceny nemovitostí v Česku tak vysoké, je mnoho. Jedním z hlavních je nízký počet volných a cenově dostupných bytů. Přírůstek nových bytů například na území Prahy se dlouhodobě drží na úrovni pěti tisíc ročně. Celkové počty dokončených nových bytů v posledních letech přitom rostou. Zatímco v roce 2017 jich bylo v rámci celé ČR asi 27 tisíc, loni jich bylo 33 tisíc. V nabídce je aktuálně asi 96 tisíc bytů.

Proč ceny rostou?

Hlavním důvodem poslední vlny zvyšování cen nemovitostí (dvě předchozí vlny ZDE) byl vývoj ekonomiky a růst mezd. Ekonomický růst se v posledních čtyřech letech pohyboval v průměru na 3,6 % HDP. Příjmy domácností v ČR rostly rychleji než v EU jako celku. Mezi lety 2008 a 2018 v hrubém vyjádření vzrostly o 47 %.

Významně se do růstu cen nemovitostí propsaly nízké úroky (nejen) u hypotéčních úvěrů. Domácnosti jen na těchto úvěrech dlužily v roce 2018 bezmála 1,3 bilionu korun (oproti roku 2008 +134 %). Hypotéky si přitom vedle domácností sjednávali také investoři nakupující byty na pronájem.

Podle studie ČBA pravděpodobně nastává čas korekce cen níže. Asociace se odvolává na aktuální údaje o cenách bytů, které ukazují, že se růst cen víceméně zastavil, nebo alespoň zpomalil.