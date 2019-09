Adopce Bitcoinu – počet ATM vzrostl za 3 roky o 300 %

Bitcoin momentálně ve většině zemích světa stále čelí mnoha překážkám a nástrahám ze strany regulátorů. I přesto však popularita Bitcoinu nezastavitelně stoupá, což platí i v případě fyzických bankomatů na Bitcoin.

Nedávná data statistické služby Coin ATM Radar nám ukazují, že počet BTC bankomatů celosvětově dosáhl už 5,588 aktivních strojů.

I přesto, že je použití bankomatů pro nákup i prodej Bitcoinu často spojováno s přehnaně velkými poplatky, se stále jedná o zdaleka nejjednodušší způsob převodu dané měny na kryptoměnu a zpět, bez použití dalších třetích stran.

Značné oblibě se bankomaty na Bitcoin těší i ze strany cestovatelů, kterým slouží jako jednoduchá pomůcka převodu digitálního vlastnictví BTC do místní měny.

Rozmístění a počet bitcoinových bankomatů

Momentální distribuce BTC bankomatů se ve světě rozprostírá po 74 zemích.

Zajímavé je, že i přes regulační nátlak se nejvíce automatů stále nachází v USA, kde jich nalezneme 3,678. Na druhém místě stojí Kanada, která se chlubí 707 BTC bankomaty. Na třetím místě je Spojené království s 274 bankomaty, které je následováno Rakouskem a Španělskem.

Neméně zajímavá je rovněž statistika zabývající se rychlostí každodenního příbytku bankomatů na Bitcoin. Dle serveru Coin ATM Radar se na světě objeví průměrně 5.3 nových BTC bankomatů denně.

Veškeré tyto statistiky nám samozřejmě napovídají, že o výběry a konverze BTC ve fyzickém světě je nejen reálný, ale stoupající zájem.

Nejprudší nárůst v počtu instalací bankomatů na Bitcoin byl zpozorován v roce 2016, kdy byla adopce těchto přístrojů zvýšena o celých 500%.

S postupujícím zájmem světových velmocí i občanů různých zemí světa o pochopení kryptoměn lze očekávat, že tato čísla budou růst i nadále.

Závěr

Naprostou většinu účastníků kryptoměnového trhu a investorů, kteří drží část svého jmění v Bitcoinu, pochopitelně zajímá pohyb jeho ceny. Nicméně, existují i jiná měřítka, která nám mohou pomoci pochopit nejen momentální cenu Bitcoinu, ale i růst či úbytek zájmu o něj.

Namísto každodenního kontrolování cenového pohybu tak můžeme například sledovat růst v počtu uživatelských peněženek a jejich hodnot. Dále se vyplatí sledovat hashrate Bitcoinu, která nám ukazuje, jaký je zájem ze strany těžařů. V neposlední řadě můžeme sledovat adopci Bitcoinu v reálném světě, k jemuž pochopitelně patří i zde zmiňovaný nárůst v počtu bitcoinových bankomatů.

Čtěte dále:

21.09.19 Technická analýza IOTA/USD – Zatím ve znamení růstu

The post Adopce Bitcoinu – počet ATM vzrostl za 3 roky o 300 % appeared first on KRYPTOMAGAZIN.cz.