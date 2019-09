EMTC průšvih, který ještě nenastal

Problémy skupiny EMTC splácet závazky vůči majitelům dluhopisů jsou naprosto zásadní. Ovšem spíše pro jednotlivé investory, než pro dluhopisový trh jako takový. Samozřejmě suma 600 milionů korun sice není zanedbatelná částka, ale celkový objem prostředků. Aktuální vývoj tak částečně připomíná situaci na českém bankovním trhu v 90. letech minulého století. Lidé v bankách přišli o miliardy, a přesto v nich dodnes mají své peníze. Bankovní trh se nezhroutil, ale pročistil a kultivoval.

Dalším velmi důležitým faktorem je to, že situace s EMTC ještě vůbec nemusí dopadnout špatně. Jinými slovy otevřené přiznání problému nemusí nutně znamenat, že problém nemá řešení. Nikdo kromě samotné EMTC zatím neví, zda emitent nějaký záchranný plán má, nebo ne. Pokud ano, vznikl sice problém, ale nikoliv katastrofa. Emitent může investorům konvertovat dluhopisy na akcie společnosti a v projektu pokračovat, navrhnout splátkový kalendář, prodat projekt a z výtěžku uhradit závazky, nebo se spojit se strategickým investorem a podobně. Možností je vícero. Jak vše dopadne, se dozvíme pravděpodobně až v říjnu 2019, kdy by se měla konat řádná schůze investorů.

Každopádně fakt, že emitent již svolal alespoň neformální schůzi investorů a otevřeně přiznal problém se splácením svých závazků, svědčí o jeho dosavadní férovosti. Nikdo jiný to zatím v podobné situaci neudělal.

Vždy když se objeví problémy, objeví se i mnoho rad a komentářů. Fakt, že někdo v podobné situaci radí investorům, aby si přečetli emisní podmínky, když už mají dluhopisy nakoupené, je úsměvný a nebezpečný. Emisní podmínky a prospekt dluhopisu jsou základním ukazatelem pro to, jestli dané dluhopisy vůbec koupit či ne.

Další zbytečným doporučením je zkoušet předčasný odkup dluhopisů. Sama skupina EMTC prohlásila, že nesmí a nebude vyplácet ani výnosy ani jistinu.

Důležitější než spekulace o tom, co se stane v říjnu, je ale to, proč k nastalé situaci vůbec došlo. Kde všechny vybrané prostředky skončily? Je to skutečně jen nevydařený podnikatelský záměr, nebo emitent nikdy nechtěl dluhopisy splatit? Jak celou věc ovlivnil mediálně zajímavější spor skupiny EMTC a Bohemia Energy (BEE)? Jakou roli v dané kauze hraje tolik diskutovaný podnikatel Pavol Krúpa, který skupinu EMTC údajně dlouhodobě a systematicky poškozuje skrze anonymní portály a vykonstruované insolvenční návrhy? Zatím nevíme.

Ani zodpovězení těchto otázek ale zřejmě nepovede k rozbití trhu s dluhopisy. Každý rok se objevují nové podnikatelské záměry kvalitnějších emitentů. Pozitivní je také to, že se rozvíjejí i nástroje pro ochranu investorů a přibývá dobře informovaných lidí, kteří si představené emise pečlivě prostudují a teprve následně do dluhopisů investují. Důvěra a ochota lidí podporovat české podnikání pomalu, ale jistě roste. Jen skupina J&T dle svých vyjádření vykázala úspěšné emise za 80 miliard korun. Vedle nich je 230 nesplacených milionů (0,39 %) u společnosti ZOOT prakticky marginálních. I tak by ale všichni měli udělat všechno proto, aby investoři dostali co nejvíce svých peněz zpět.

Pokud bychom vše počítali ještě důkladněji, dojdeme k tomu, že dluhopisový trh má i v dnešní rané a možná trochu divoké době vlastně větší úspěšnost, než bankovní sektor s úvěry.

Mnozí si jistě vzpomenou, kolik prodělala například ČSOB na financování NWR. A funguje dál, stejně jako celý bankovní svět, který si prošel daleko větší krizí, než jen pádem jednoho bankovního domu.