Česko-americký obchod létá na jedničku. Posílit ho má cesta vlády do USA

Publikováno: 22.9.2019 Autor: Odbor komunikace 01400



USA jsou největším zahraničním obchodním partnerem České republiky mimo EU, jedničkou mezi vývozními destinacemi českého leteckého průmyslu a zároveň největším zahraničním investorem v oboru. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček před zaoceánskou návštěvou jednal s leteckými výrobci o podpoře jejich obchodních zájmů na tamním trhu. „V USA se setkám s vedením GE Aviation, zástupci společnosti Honeywell a představiteli Bell Helicopter; jednat budeme o vývojové i výrobní kooperaci, důležitá je pro mě optika českých leteckých firem, abych mohl zohlednit jejich zájmy“ říká Karel Havlíček.

V posledním zářijovém týdnu ministr Karel Havlíček doprovodí premiéra Andreje Babiše na návštěvě Spojených států amerických. „V USA chceme posílit povědomí o inovativním Česku v duchu inovační strategie s mottem Czech Republic: The Country For The Future. Podporou a propojováním výzkumu, vývoje a vlastní výroby chceme Česko posunout na technologickou špičku. Přitom právě USA představují jednu z klíčových vývozních destinací z hlediska přidané hodnoty. Za českým vývozem do Spojených států amerických, který loni dosáhl 91 miliard korun, stojí také sofistikované výrobky z letectví, nanotechnologií, medicíny, či softwarového byznysu,“ dodává Karel Havlíček.

V leteckém byznysu jsou USA významným obchodním partnerem. Vzájemné vztahy tvoří oboustranný letecký most. Úplnost českého dodavatelského řetězce, schopnost vývoje a výroby letadla na vlastním území a zařazení do elitního klubu světových výrobců leteckých motorů lákají americké investory a zákazníky. „Do USA vyvážíme letadla, motory a komponenty. Jde o trh, který je komplikovaný, ale představuje velký potenciál pro letecký i kosmický průmysl. Loni se zařadil na první příčku českého leteckého vývozu. Letecký export do USA v roce 2018 dosáhl 7,5 miliardy korun,“ popisuje situaci Josef Kašpar, prezident ALV ČR a šéf VZLÚ. Podle dostupných údajů ČSÚ z bilance vybraných 28 položek, jež představují jádro českého leteckého vývozu do světa, patří USA první příčka, dvojkou je Francie a na třetí pozici je Rusko.

Tři stovky letounů L-39 české výroby v USA našly uplatnění v soukromém sektoru a mimoto stroje L-159 slouží americké armádě pro výcvik. Jejich výrobce, společnost Aero Vodochody Aerospace, se však mezi významné hráče česko-americké letecké linky zařadila také díky dodávce zhruba 400 kokpitů pro vrtulníky Sikorsky Black Hawk. Současný byznys společnosti s americkými partnery stojí stále na třech pilířích. A to na dodávkách letadel a jednotlivých komponent, a zároveň Aero od amerických firem rovněž nakupuje. Jakub Hoda, vicepresident společnosti, na setkání s ministrem definoval současné zájmy firmy ve prospěch podpory prodeje modernizované verze stroje L-39 NG do USA. Aero Vodochody Aerospace podepsaly loni dohodu o společném záměru (letter of intent) na nákup 12 nových letounu L-39 NG s americkou společností RSW Aviation. K podepsání pevného kontraktu by mělo dojít v horizontu jednoho až dvou let.

Češi mají také významný podíl na americkém trhu malých sportovních letounů kategorie LSA. V jejich výrobě patří Česká republika mezi světové velmoci. Jedním z největších domácích výrobců je společnost Czech Sport Aircraft. „V USA patří Czech Sport Aircraft k tradičním lídrům prodeje letadel kategorie LSA již od roku 2005. Počet letadel Sport Cruiser registrovaných v USA k dnešnímu dni činí 287. Celkově, v počtu LSA letadel provozovaných v USA, nám patří dlouhodobě druhá příčka,“ řekl na setkání s ministrem Vojtěch Tůma, obchodní ředitel Czech Sport Aircraft.

PBS Velká Bíteš, která pro letecký průmysl vyvíjí a vyrábí turbínové motory, pomocné energetické jednotky (APU) a klimatizační systémy, má v USA dceřiný podnik PBS Aerospace. Firma cílí na dodávky motorů pro americký trh bezpilotních prostředků (UAV). PBS chce rovněž dodávat APU pro americké vrtulníky a právě tomuto byznysu může pomoci státní podpora. Na setkání s ministrem Karlem Havlíčkem byly projednány možnosti otevření dveří pro jednání s americkými partnery z řad státních institucí.

Vizí budoucnosti leteckých pohonů jsou hybridní a plně elektrická řešení. Jejich vývoj a aplikace v leteckém průmyslu patří celosvětově mezi progresivní témata rozvoje odvětví. Čeští pionýři elektrického létání – společnost MGM Compro – představili na setkání s ministrem své směřování k E-mobilitě v letectví. České kapacity v tomto směru disponují progresivními technologiemi pohonu, podle zástupců MGM Compro se však potýkají s převahou národní podpory hybridního či plně elektrického létání výrobců z Německa, či USA. Na jednání s ministrem se hovořilo o možnostech podpory vývoje a uplatnění českých elektrických technologií ve světě, včetně USA. V současné době MGM Compro vyváží za oceán 15 procent své produkce.

Významným dílem ke globálnímu know-how českého leteckého průmyslu přispívají americké letecké investice. Navazují na tradici české letecké výroby a přispívají k posílení postavení na světové scéně, zejména ve výrobě leteckých motorů. V Česku mají globální obři své výrobní základny i vývojová centra. „Spojené státy americké se v podílu celkových zahraničních investic v leteckém sektoru řadí na přední místa. Působí u nás giganti jako GE Aviation, Bell Helicopter nebo Honeywell. Další prostor pro spolupráci se otevírá ve výzkumu a vývoji,“ říká Patrik Reichl, pověřený řízením agentury CzechInvest. USA patří první příčka v zahraničních investicích dojednaných prostřednictvím agentury CzechInvest do leteckého sektoru. CzechInvest pomohl s americkými investory dohodnout 11 projektů do leteckého odvětví. Souhrnná hodnota amerických leteckých investicí za podpory CzechInvest činí necelých 7,4 miliard korun za uplynulých 15 let.

Setkání s ministrem Karlem Havlíčkem se zúčastnili také zástupci klíčových amerických investicí v Česku: