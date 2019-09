21.09.19 Technická analýza ZEC/USD – Menší oživení

Zatím jsem se na tomto serveru věnoval jen analýzám na akcie a komodity, ale tentokrát se podíváme na kryptoměnu ZEC v páru s dolarem. Akcie a komodity jsem dělal na denním časovém rámci. Zatímco krypto budu asi vždy dělat na 4H timeframu. Jinak budou tyto analýzy stejně komplexní, jak tomu je u klasických finančních trhů. Tedy, že budu využívat jak Price action, tak i indikátory technické analýzy.



Jak všichni jistě víte, tak altcoiny asi necelý týden pěkně rostly. To některým stačilo pro to, aby začali jásat, že je tu alt sezóna. Spolu s tím posílil i ZEC a to o necelých 22 %, což je moc pěkné číslo za necelý týden. To ale před třemi dny skončilo a ZEC ztratilo za tuhle krátkou dobu skoro až polovinu předchozích zisků.

Aktuální situace na 4H TF ZEC/USD

Downtrend

Asi nemusím nějak moc zdůrazňovat, že ZEC je v dlouhodobém bear trendu a jen tak se to asi nezmění. Na jaře tohoto roku se zdálo, že je konečně downtrend u konce, ale na úrovni 120 USD se trend zase obrátil a všechna předchozí nabytá hodnota je k dnešním dnům fuč. Tohle ale půjde lépe vidět v analýze mého kolegy, který ji zpracoval na denním časovém rámci. Jak můžete z grafu před sebou vidět, tak ke konci srpna došlo ke konsolidaci, jenž zformovala pokračovací trojúhelník.

Z trojúhelníku se kurz na konci srpna vylil, což vyvolalo větší výplach. Kurz pokračoval v poklesu i po několik dalších dní. Propad se zastavil až na úrovni 43.95 USD, kde cena začala konsolidovat. Momentum nedlouho poté nabralo pozitivní směr a kurz atakoval hranici 46.89 USD. Na první pokus se ale průraz nezdařil a došlo k odrazu. Nicméně, netrvalo dlouho a kurz zase nabral pozitivní setrvačnost a tentokrát se průraz podařil.

Krátký růst

Překonání S/R levelu vyvolalo další růst až po další hranici odporu na 48.47 USD, kde byl postup up zprvu zamítnut. Cena tedy vyklesala zpátky k supportu 43.95 USD. Tady se historie opakovala, neboť zde proběhla zase konsolidace a následně obrat setrvačnosti up. Jakmile býci vyhnali kurz po úroveň 48.47 USD, tak v překonání téhle úrovně uspěli. Díky tomu se mohlo zase pokračovat na sever a dalšími proraženými rezistencemi byly úrovně 50.35 USD a 51.71 USD.

Kurz touto dobou už po několik dní silně akceleroval a postoupil až k hranici odporu na 53.55 USD. Zde ale došlo k velkému zamítnutí, které vyústilo v silný pokles, který trvá prakticky do teď. Cena velmi rychle vyklesala a zatím se úspěšně drží kolem supportu na 48.47 USD. Pokud se nepovede brzy nějaký silnější odraz, tak to moc nevidím na to, že bychom šli up.

Přece jenom, jsme v downtrendu a ten krátký růst na sever se dá zatím brát pouze jako korekce předchozího propadu. Jestli se tedy momentum rychle neobrátí, tak se s největší pravděpodobností vrátíme zpět k 43.95 USD, kde by mělo dojít zase k silnější reakci. Šance na up tu ale stále je, neboť jsme zrovna na hranici podpory, kde v poslední době proběhlo mnoho reakcí.

Indikátory

Nyní se pojďme podívat na indikátory technické analýzy, které dokáží být občas velmi nápomocné. Když se kurz dostal k hranici 53.55 USD, tak byly hodnoty indikátoru RSI skoro na 78 bodech. Trh byl tedy z tohohle úhlu pohledu překoupený a nějaká ta korekce se dala očekávat.

Ta už ale proběhla a trh se viditelně pročistil, takže pokud teď nepůjde kurz zase up, tak asi vůbec. Na křivkách MACD máme tři dny po bearish crossu a negativní momentum zatím moc neslábne. Křivka Stochastic RSI se už poměrně dlouho drží v přeprodané oblasti, takže by ke změně setrvačnosti mohlo dojít každou chvíli.

Závěr

Asi úplně nikoho nepřekvapím, když řeknu, že teď bude dost záležet na Bitcoinu. A to právě kvůli tomu, že se čeká na finální průraz z toho velkého praporku. ZEC má tedy stále šanci jít nahoru, protože se právě nachází na dobrém supportu. Jenomže potřebujeme silný odraz, který by zadefinoval na několik dalších dní momentum. Dokud se tak nestane, tak se budeme plácat na jednom místě, či cena vyklesá zpátky na úroveň 43.95 USD.

Co číst dále?

20.09.19 Technická analýza měnového páru CZK/EUR – Naše koruna je dlouhodobě stabilní

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

The post 21.09.19 Technická analýza ZEC/USD – Menší oživení appeared first on KRYPTOMAGAZIN.cz.