Investoři do akciových fondů se ptají: kde se stala chyba?

Nejvyšší roční výnos by dnes realizovali korunoví investoři, kteří před 5 lety vložili své peníze do akciových podílových fondů se zaměřením na Čínu, a to 6,86 %. Druhou nejvýkonnější skupinou akciových podílových fondů jsou s dostupem cca 0,7 procentního bodu fondy investující na akciových trzích Severní Ameriky, ty ve sledovaném období vykazují průměrný roční výnos 5,9 %. A pak dlouho nic…

Pokud se podíváme na další skupiny akciových podílových fondů s určeným regionálním zaměřením, tak nad 3 % p.a. se „vyškrábaly“ ještě fondy investující v Indii a v eurozóně. Zbytek investorů, i přes velmi příznivou ekonomickou situaci, která v uplynulých 5 letech panovala ve světové ekonomice, se asi ptá „kde se stala chyba?“.

Akciové podílové fondy zaostaly za očekáváním, příznivé ekonomické situaci navzdory

Místo očekávaných cca 6 % - 9 % p.a., jež běžně najdeme v odhadech brožurek investičních poradců, akciové podílové fondy se zaměřením na rozvíjející se trhy Evropy, Asie, Latinské Ameriky či dokonce Středního východu vykazují průměrný roční výnos pod 2 %.

Nutno ještě podotknout, že výše uvedené výkonnosti nejsou očištěny o vstupní či výstupní poplatky, jež reálné výkonnosti dále citelně snižují.

Průměrná výkonnost akciových podílových fondů dle regionálního zaměření

Region 5 let měna fondu p.a. 5 let czk p.a. Čína 6,86% 6,68% Severní Amerika 6,02% 5,90% Globální 3,69% 3,58% Indie 3,67% 3,39% Eurozóna 1,98% 3,34% Asie (Pacifik) 2,12% 2,76% Evropa 0,89% 1,97% Rozvíjející se trhy Evropa 1,38% 1,70% Asie (kromě Japonska) 1,97% 1,69% Rozvíjející se trhy (globálně) 1,20% 0,97% Asie 2,30% 0,43% Latinská Amerika -2,28% -2,41% Střední východ -2,75% -3,01% Turecko -9,83% -3,60%

Pozn. data k 21.9.2019

Paradoxně, v uplynulých 5 letech se, alespoň podle výkonností akciových podílových fondů, vyplatila více „jistota“ v podobě vyspělých trhů Severní Ameriky či eurozóny než „sázka“ na rychlé růsty akciových trhů v rozvíjejících se zemích (čest výjimce v podobě Číny).

Mírně pomohl vývoj české koruny

Nepatrnou náplastí na zklamání investorů může být fakt, že oslabující česká koruna dokázala mírně zvýšit výkonnosti tuzemských investorů, tedy pokud jde o akciové podílové fondy se zaměřením na Čínu, Severní Ameriku, eurozónu a Indii.