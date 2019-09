Týden ve znamení centrálních bank. Cena ropy po útoku na ropná zařízení v Saudské Arábii posílila

O víkendu došlo k útoku húsíjských rebelů na dvě ropná zařízení na východě Saúdské Arábie. Podle prohlášení tamního ministerstva vnitra k útoku došlo prostřednictvím střel z dronu. Cena lehké americké ropy WTI v pondělí posílila o více než 14 %. Později vyšlo najevo, že škody nejsou tak velké a že k plné obnově produkce by mělo dojít do konce roku a cena ropy v průběhu týdne korigovala zisky. Spojené státy také oznámily, že pokud by na trhu bylo nedostatek ropy po uspokojení poptávky, jsou připravené uvolnit svoje strategické rezervy.

Člen rady guvernérů ECB Yannis Stournaras v pondělí konstatoval, že se domnívá, že nová prezidentka ECB Christine Lagarde nejspíše ponechá velmi uvolněnou měnovou politiku, kterou zdědila po odcházejícím prezidentovi Mario Draghim.

Australská zpravodajská služba vydala prohlášení, ve kterém informovala, že před parlamentními volbami v květnu došlo ke kybernetickému útoku na parlament a tři největší politické strany. Útok měl být veden čínským ministerstvem státní bezpečnosti.

Čínský premiér Li se domnívá, že dosahovat i nadále 6% ekonomického růstu či většího, bude velmi obtížné.