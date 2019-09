Okénko trhu: OECD varuje před dopady světových nejistot, prognóza pro Německo není povzbudivá

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) včera zveřejnila nový ekonomický výhled pro následující období. Z něho vyplývá, že globální ekonomika se stává čím dál více křehká a nestabilní a to především zásluhou politických nejistot a eskalace obchodních konfliktů. Právě obchodní spory se významně podepisují na důvěře, což má negativní dopad na investice. To ještě více ohrožuje již tak slabý růst. Mezi ostatní faktory, které znamenají pro oslabující ekonomiku výraznější riziko, uvedla OECD kromě obchodních válek také často zmiňovaný brexit. Načasování a způsob výstupu Velké Británie z EU znamená značné množství nejistoty, což už samo o sobě poškozuje nejen Británii, ale i zbytek EU. Navíc, pokud by došlo k neřízenému odchodu, znamenalo by to zřejmě pro Spojené království propad do recese v roce 2020. Mezi další rizika pro budoucí globální růst řadí mimo jiné i zpomalení Číny.

Globální ekonomika zpomaluje a to jak ve vyspělých, tak v rozvíjejících se zemích. Pro rok 2019 OECD odhaduje, že si světový růst udrží tempo 2,9 %, pro rok následující pak předpokládá nepatrné zrychlení na úroveň 3 %. I tak se však jedná o nejslabší ekonomický růst od velké finanční krize a riziko této prognózy jde spíše směrem dolů, jak hodnotí sama OECD. Organizace snížila očekávaný růst téměř všem zemím G20. Dotčené jsou zejména země, které jsou vystaveny zpomalujícímu globálnímu obchodu a poklesu investiční aktivity. Vládám doporučila, aby se chopily příležitostí, které jim nabízí současné nízko nastavené sazby, obnovily investice do infrastruktury a podporovaly ekonomiku budoucnosti.

Prognóza pro Německo není z pohledu OECD nikterak povzbudivá. Pro tento rok očekává, stejně jako tým RBI, růst jen na úrovni 0,5 %, pro rok příští jen o desetinku silnější. My se však domníváme, že Německo se recesi nevyhne a oživení přijde až později. Pro příští rok proto počítáme spíše s dalším zpomalením a to na 0,3 %. Podobný scénář předpokládáme také od vývoje eurozóny, kde v roce 2020 čekáme výrazně nižší růst na stejné úrovni jako v Německu (0,5 %), následující rok však již očekáváme oživení.



Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.