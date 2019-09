Lidé konzumují více ovoce a zeleniny. Spotřebu masa omezili (20.9.2019)

Zatímco po nástupu komunismu v roce 1948 průměrný Čech zkonzumoval 33,3 kilogramu masa, na konci komunistické éry v roce 1989 to bylo již 97,4 kilogramu. Zajímavé přitom je, jak se proměnily spotřebitelské preference. Zatímco v roce 1948 lidé konzumovali téměř stejné množství vepřového a hovězího masa, v roce 1989 již jednoznačně dominovalo vepřové maso. Popularitu postupně získávalo drůbeží maso, jehož spotřeba se v průběhu minulého režimu zvýšila téměř sedmkrát.



Po Sametové revoluci se konzumace masa začala snižovat. Dnes průměrný Čech sní ročně téměř o dvacet kilogramů masa méně než na konci komunistického režimu. Nejoblíbenějším typem masa zůstává vepřové. Na druhé místo se posunulo drůbeží maso a až s velkým odstupem na třetím místě je hovězí maso. Konzumace ryb se za posledních 30 let téměř nezměnila a stále se pohybuje kolem pěti až šesti kilogramů na osobu za rok.



Konzumace ovoce se za minulého režimu příliš nenavýšila. V roce 1948 dosahovala roční spotřeba ovoce na člověka úrovně 57,5 kilogramu. Na konci komunistické éry to bylo 70,5 kilogramu. Konzumace zeleniny se ve stejném období dokonce snížila v přepočtu na průměrného člověka o 26,3 kilogramu za rok.





Po Sametové revoluci konzumace ovoce dál mírně narůstala. Dnes lidé v průměru konzumují zhruba o deset kilogramů ročně více ovoce, než tomu bylo na konci minulého režimu. Výrazně přitom vzrostla konzumace banánů či ananasů. Narostla i konzumace zeleniny, a to dokonce ještě více než spotřeba ovoce. Lidé v současnosti jedí zhruba dvojnásobné množství okurek či rajčat. Spotřeba paprik se dokonce ztrojnásobila. Naopak konzumace kapusty je na třetinové úrovni.