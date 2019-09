Libra vítězem týdne

Libra jako vítěz aktuálního týdne. Britská měna si k dnešnímu ránu připisuje nejvyšší zisky vůči euru i dolaru v rámci skupiny deseti nejobchodovanějších měn světa. Hlavní proměnnou jejího zpevnění byly komentáře k brexitu, zisky nezastavil ani velmi opatrný tón britské centrální banky.

Ale není to pouze tento týden, kdy libra eviduje nejvyšší zisky vůči euru a dolaru. Prvenství drží i v měsíčním tenoru. To vše díky, alespoň z pohledu trhů, snižující se pravděpodobnosti brexitu bez dohody na konci října. Katalyzátorem zpevnění libry vůči dolaru na nejsilnější hodnoty od července byl v tomto týdnu šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Ten uvedl, že i přes nadále trvající reálnou hrozbu tvrdého brexitu je možné dosáhnout dohody, a to do konce října. Na pozitivní náladě přidal i fakt, že tento komentář přišel poměrně krátce po schůzce Junckera s britským premiérem Johnsonem.

Mnohem menší dopad na kurz britské měny mělo rozhodnutí Bank of England ponechat úrokové sazby beze změny. Doprovodný komentář centrální banky zmiňuje politické dění jakožto zdroj rizika stojící za delším období zvýšené nejistoty. Čím delší bude tento stav, tím více je možné očekávat slabší inflační tlaky pramenící z britské ekonomiky. Co se týče brexitu, dle Bank of England bude klíčová jeho forma a následný vliv na poptávku, nabídku a kurz. Pokud by odchod z EU proběhl hladce, centrální banka spatřuje potřebu série pozvolných a limitovaných hiků během příštích několika let.

V případě Bank of England očekáváme po zbytek roku stabilitu sazeb, kde klíčovou proměnnou bude právě brexit. Část trhu však očekává, že by mohlo dojít na snížení o 25 bazických bodů, tedy z 0,75 % na 0,5 %. Pravděpodobnost tohoto kroku do konce letošního roku ale dle dat agentury Bloomberg nedosahuje ani 30 %.

Na pozadí komentářů z posledních dní řeší britský nejvyšší soud spor o pětitýdenní přerušení zasedání parlamentu. Opozice ve svém napadení argumentuje Johnsonovou snahou zabránit parlamentu jakkoliv zasahovat do brexitové strategie. Verdikt soudu by dle médií mohl padnout nejdříve koncem týden, některé odhady však spekulují o mnohem delším termínu, a to až v řádu příštích několika týdnů.

Hlavním faktorem libry tak nadále zůstanou zejména komentáře politiků činných v otázce brexitu. Dnes ráno se například vyjádřil irský ministr zahraničí. Ten sice zmínil zlepšující se náladu v rámci vyjednávání, avšak vidina dohody je podle něj stále daleko. Každopádně platí, že i přes posílení libry z posledních dní je stále možná další redukce objemu shortů, což by zisky mohlo ještě o něco málo navýšit. Na druhou stranu, z důvodu mnoha nevyjasněných proměnných nečekáme u GBP výraznější rally. Z pohledu technické analýzy je potenciální strop ohraničen úrovní 1,2617 GBPUSD.

Při pohledu na opční trh, konkrétně na zajišťovací strategii risk reversal v měsíčním tenoru, který se blíží brexitovému deadlinu na konci října, je v posledních dnech vidět mírný nárůst zajištění proti silnější libře vůči dolaru. Čistá pozice je však stále v záporu, což značí převahu put opcí GBPUSD nad cally. Fakt, že v pozadí vývoje spotu stále dřímá jistá nervozita, pak potvrzuje měsíční implikovaná volatilita. Ta opět narostla na zhruba 11 %, přičemž průměr letošního roku se nachází těsně pod 9 %.

Dnes bude ze zahraničních dat zveřejněna důvěra spotřebitelů v eurozóně. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1055 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,25 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1049 do 1,1117 EURUSD.*

Koruna se po většinu týdne pohybovala v tandemu se zbytkem regionu. Domácí měna se obchoduje kolem úrovně 25,90 za euro, přičemž pro dnešek očekáváme klidný vývoj.

Z hlediska příštích dní budou zveřejněny indikátory důvěry podniků a spotřebitelů. Klíčovou událostí bude zasedání ČNB, která by měla dle našeho očekávání ponechat sazby beze změny. Vliv na kurz by tak mohl mít především doprovodný komentář. Výraznější výkyvy však v nejbližší době nečekáme.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,90 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,85 až 25,92 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,28 až 23,47 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.