Recese na straně zisků v S&P 500 se nejspíš ještě prohloubí

Americký akciový index S&P 500 poprvé po třech letech oficiálně vstoupil do recese na straně zisků firem, které do něj patří. A očekává se, že se tento trend bude ve třetím čtvrtletí dále zhoršovat.



Zisky firem na indexu S&P 500 klesly ve druhém čtvrtletí v průměru o 0,35 %, v prvním kvartálu došlo k poklesu zisků na akcii o 0,29 %. Období dvou po sobě jdoucích poklesů tak přichází poprvé od druhého čtvrtletí roku 2016, což odpovídá definici recese na ziscích.



Analytici dotázaní společností FactSet v současné době předpokládají ve třetím čtvrtletí prudší pokles a průměrné odhady odepisují ze zisků 3,95 %. Sentiment se přitom od začátku roku zhoršil. Původně analytici koncem března očekávali naopak zvýšení zisku ve třetím čtvrtletí o 1,07 %. Ohledně zimy jsou ale opět optimističtí - měl by se opět dostavit růst, a to o 1,3 %.

„Jak již bylo řečeno, třetí kvartál na tom pravděpodobně bude ještě hůř. Až na několik vybraných sektorů čeká pokles zisků v podstatě celý trh, přičemž nejvíc zasažené budou znovu polovodiče a těžba ropy ," komentuje analytik Patria Finance Ján Hladký. "Premiantem třídy bude nejmladší sektor komunikačních služeb, kde se nacházejí technologičtí giganti jako Facebook nebo Google."

"Zároveň je však nutno podotknout, že počínaje posledním kvartálem tohoto roku vidí analytici opět návrat k růstu. Zisky by si v tom období měly připsat cca 3,5 % yoy a vzestupná dráha by měla pokračovat i do roku 2020. Strach z hlubšího recese by měly krotit i tržby, od kterých se pořád očekává v nadcházejících kvartálech nerušený růst. Realita je tudíž taková, že rok 2018 se nesl ve znamení prudkého zvednutí ziskovosti kvůli daňové reformě a s tímto vyšším srovnávacím základem nyní musí společnosti bojovat. Do toho jsou tady cla a rostoucí mzdy," dodává analytik Hladký.

Některé společnosti, kterým se ve druhém čtvrtletí dařilo nejméně, byly v sektoru kovů a těžby. Příjmy v tomto subsektoru klesly v průměru o 76 % kvůli klesajícím cenám a rostoucím nákladům. Sektor materiálů celkově zaznamenal pokles o 17,88 % kvůli slabé těžbě, která by měla pokračovat i do dalšího čtvrtletí.



Dalším záporným odvětvím byl průmysl. Ale většinu z 10,23% poklesu v tomto odvětví způsobila společnost Boeing. Ta se po stažení letadel 737 MAX přehoupla do velké ztráty. Dalším velkým přispěvatelem poklesu byly stavební společnosti.



Softwarové a IT služby naopak tvořily světlé body technologického sektoru. Nicméně úložiště a polovodiče naopak dotlačily firmy z oblasti informačních technologií k průměrnému poklesu zisků o 5,98 %. Výrobci čipů původně očekávali v druhé polovině roku odraz nahoru, ale nyní jsou již někteří vedoucí pracovníci méně sebevědomí. Ve třetím čtvrtletí predikují analytici 30,81% pokles zisků v čipovém sektoru, tj. ještě strmější než 25,38% pokles v posledním období.



U pěti sektorů S&P z celkových 11 naopak došlo k nárůstu zisků. Vedlo zdravotnictví a pojišťovny. Cigna zaznamenala nárůst zisků o 72,42 % a firmě Humana vyrostl zisk o 49,84 %. Dalšími růstovými sektory byly komunikační služby, finance, nemovitosti a veřejné služby. Analytici očekávají, že těchto stejných pět sektorů si svůj výkon zopakuje i ve třetím čtvrtletí.

"Na závěr ještě dodáme, že zatímco první polovina roku se nesla ve znamení čím dál pesimističtějších odhadů, nyní se situace stabilizovala. Analytici svoje odhady drží poslední měsíc stabilní a dále je nesnižují, což je pozitivní znamení,“ ukončuje Hladký.



Zdroj: MarketWatch