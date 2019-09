Trhy v letargii (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Čtyřka největších bank podepsala memorandum s vládou o vzniku nového Národního rozvojového fondu.

Evropské akcie velké změny na začátku seance nepředvedou.

Zřejmě nejzajímavějším dnešním číslem jsou německé ceny průmyslových výrobců. Bude zveřejněna i spotřebitelská důvěra za eurozónu. Z pohledu dopadu na trhy ale tato čísla příliš důležitá nejsou. Spojené státy nic nenabízí.

Société Générale včera potvrdila nákupní doporučení pro akcie francouzského dodavatele techniky určené pro železniční přepravu Alstom.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 vstoupil do včerejšího dne s mírnými zisky, které však nakonec ztratil, a oproti středečnímu kurzu se vůbec nepohnul. Obchodníkům chyběl nový impuls, který by akcie posunul jedním nebo druhým směrem. I v rámci jednotlivých sektorů byly pohyby minimální, když se zisky či ztráty pohybovaly do půl procenta. Převahu měly včera defenzivní odvětví jako farmacie, utility nebo reality. Naopak ztrácely zejména cyklické sektory – průmyslové podniky nebo finanční domy.

Většina asijských trhů dnes roste, ale zisky se pohybují rovněž do půl procenta. Výjimkou jsou indické akcie, jejichž index vylétl o 3,5 % po zprávě, že tamní ministerstvo financí sníží daně pro lokální firmy. Nově by měla činit efektivní daň 25,2 % oproti stávajícím 30 %.

Bankovní sektor

Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB a UniCredit včera s vládou podepsaly memorandum o vzniku nového Národního rozvojového fondu, do kterého banky jednorázově vloží 7 mld. CZK. Dle Hospodářských novin se bude jednat o fond kvalifikovaných investorů s cílem vložené peníze zhodnocovat. Prostředky v něm budou vázané až na 10 let. Banky a další firmy do něj budou dobrovolně vkládat peníze, za které obdrží investiční akcie. Fond bude ze sta procent vlastnit stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, která jej zastřeší. Dle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by měla být uskutečněna investice do prvního projektu do konce příštího roku. Zmíněné banky by měly do fondu přispět rovným dílem. CEO Komerční banky Jan Juchelka uvedl, že vklady do fondu budou považovány za kapitálovou investici, a ne příspěvek ze zisku. Nebudou tedy mít vliv na výši dividend.

Podepsané memorandum, které přináší i konkrétní detaily, jak by měl fond fungovat, považujeme za příznivou zprávu. Jako podstatnou informaci bereme to, že by investice do fondu ze strany bank neměla mít vliv na výši vyplácené dividendy. To by do jisté míry mohlo investory uklidnit a přesvědčit o tom, že nepůjde o skrytou firmu dodatečného zdanění bank. Jeden velký otazník ale visí nad tím, zda ze strany vlády nebude od největších bank očekáván „každoroční několikamiliardový příspěvek“. To je zřejmě zapotřebí trhu ještě dovysvětlit.