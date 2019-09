Ranní glosa: O patáliích Fedu a ECB

Výrazná volatilita na dolarovém peněžním trhu ukazuje, že ne vždy je implementace měnové politiky zcela hladká. Americký Fed třetí den v řadě pumpoval na trh hotovost a i dnes chystá další repo -operaci v celkovém objemu 75 miliard dolarů . I když se napětí zklidnilo, investoři zatím zcela s reakcí Fedu spokojení nejsou (většina by ocenila delší repo ).ECB naopak naráží u některých nových nástrojů na nezájem investorů. Nová vlna TLTRO (dlouhodobé repo -operace) přes velice atraktivní podmínky (dlouhá splatnost, nízká cena) přitáhla pouze velmi slabou poptávku v celkovém objemu lehce přes 3 miliardy eur (očekávání trhu se pohybovaly okolo 20 miliard eur ). Pokud by se to mělo opakovat i v dalších kolech, přeloží si to trhy negativně - jako slabou poptávku finančního systému po novém financování a omezenou účinnost nových měnově-politických zbraní.Další potíž může mít ECB podobně jako Fed s názorovou nejednotou centrálních bankéřů. Konsensus nad dohodnutým stimulačním balíkem z dílny Maria Draghiho zdá se nebyl tak široký, jak původně naznačil na tiskové konferenci právě Mario Draghi. Šéf nizozemské centrální banky Klaas Knot už se proti poklesu sazeb a novému QE ohradil. Navíc není vyloučené, že se v některých zemích opět pokusí QE napadnout jeho odpůrci legální cestou. Nová vlna QE totiž může být teoreticky nekonečná (časově neomezená). A právě dočasnost (konečnost) QE byla důležitým argumentem pro kladné stanovisko německého ústavního soudu.To Česká národní banka naštěstí podobné problémy řešit nemusí a na zasedání příští týden se pravděpodobně valnou většinou rozhodne ponechat sazby beze změny. Domácí čísla totiž, jak správně poznamenal nedávno Tomáš Holub, po žádném měnovém stimulu zatím nevolají.