Nová dohoda o brexitu s mizivou šancí na úspěch (Ranní zpráva z finančního trhu)

Hlavním zveřejněným ukazatelem dneška bude spotřebitelská důvěra v eurozóně, která podle nás jen mírně vzroste. Dlouhodobě si však své vysoké hodnoty neudrží. Jednání ohledně brexitu postupuje podle šéfa Evropské komise optimisticky. Podle nás by však případná nová dohoda měla jen mizivé šance na úspěch v parlamentu. Polské maloobchodní tržby podle očekávání trhu v srpnu stagnovaly, nicméně včerejší výsledek tamního průmyslu naznačuje, že ani maloobchod nebude pozitivní.

Optimismus spotřebitelů v eurozóně mírně vzrostl

Dnes nás čeká zveřejnění spotřebitelské důvěry v eurozóně za měsíc září. Očekáváme, že se dočká mírného zlepšení. Ačkoli důvěra má svůj vrchol z konce roku 2017 dávno za sebou, i nadále zůstává relativně vysoká. Podporuje ji nízká inflace, uvolněná fiskální politika a dlouhodobě zlepšující se trh práce. To vše tak pravděpodobně povede k poklesu míry úspor, která od poloviny roku 2018 doposud roste. V delším horizontu však očekáváme, že opět začne klesat se zhoršujícím se výhledem ekonomiky.

Ceny průmyslových výrobců v Německu poklesly

Ceny průmyslových výrobců v Německu výrazně poklesly oproti předchozímu měsíci. Meziroční dynamikou se dostaly na nejnižší úroveň od konce roku 2016. Zároveň strmé zpomalení již trvá od letošního dubna.

Americký trh nemovitostí stagnuje

Britská libra posílila na nejsilnější hodnoty vůči dolaru od poloviny července poté, co Jean-Claude Juncker vyjádřil optimismus ohledně jednání s Velkou Británií. Podle jeho slov by oboustranná dohoda mohla být uzavřena do 31. října. Podle našeho názoru má však dohoda jen malou šanci na úspěch v parlamentu. I nadále tak předpokládáme, že dojde k dalšímu odložení brexitu a předčasným volbám. Labouristé se zítra setkají na každoroční konferenci, která by mohla přinést více světla na názor strany na možnost předčasných voleb.

Prodeje nemovitostí v USA navzdory očekáváním v srpnu meziměsíčně vzrostly. Celkově se nemovitostnímu trhu v tomto roce daří a svým růstem daleko převyšuje dlouhodobé průměry. Celkově tak příliš nezapadá do kontextu zpomalující ekonomiky, slabšího průmyslu nebo zastavení soukromých investic.

Maloobchod v Polsku stagnuje

Dnes nás čeká zveřejnění dalších polských měsíčních dat z ekonomiky. Pro maloobchodní tržby trh očekává stagnaci oproti předchozímu měsíci. Nicméně včerejší statistika průmyslové produkce negativně překvapila, což by mohl být i případ dnešních maloobchodních tržeb za srpen. Těm se letos extrémně daří s dosavadním průměrným meziročním růstem 6,8 %.

Polská průmyslová produkce zklamala

Polská průmyslová produkce se v srpnu výrazně propadla, a následuje tak Německo. Hlavním důvodem byla slabá zahraniční poptávka. Negativně přispěla k poklesu všechna odvětví. Jedná se tak o nejhorší meziroční výsledek od roku 2017, který tak předznamenává, že ani tuzemský průmysl nebude pozitivní. Tomu nasvědčuje i načasování tuzemských dovolených nebo předstihové ukazatele. Na druhou stranu tuzemská výroba automobilů pokračuje v solidních číslech. Za prvních osm měsíců letošního roku vyrovnala loňská rekordní čísla, na druhou stranu výroba v srpnu meziročně klesla vzhledem k vysoké srovnávací základně z minulého roku, kdy se automobilky předzásobovaly kvůli zářijovému zavedení novým emisních pravidel.

Regionální devizový trh včera pokračoval v klidném módu. Koruna se i nadále obchoduje na úrovni 25,90 za euro a podobně stabilní jsou i její konkurenti. Maďarský forint po středečním umazání ztrát dnes jen zanedbatelně posiloval. Polský zlotý přes malé záchvěvy zůstává na stejných hodnotách, kde ráno začal. Euro vůči dolaru během včerejška vyrovnalo ztráty, které nabralo po středečním jednání Fedu.