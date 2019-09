Chybějící kapacitu letů řeší mimoevropské aerolinky, přináší to i problémy...

tak stále více dostávají letadla mimoevropských aerolinek, u kterých se cestující kompenzací za zrušený či zpožděný let domohou jen částečně nebo vůbec.

Výpadek Boeingu 737 Max v charterové dopravě je nahrazován kapacitou jiných, často i mimoevropských dopravců. To přináší nečekané komplikace v případě zpožděných nebo dokonce zrušených letů. „Nařízení EU, podle kterého se cestujícím vyplácí kompenzace za zpožděné lety, je v tomto případě účinné jen částečně. Pokrývá totiž pouze odlety těchto aerolinek z Evropy, nikoliv zpáteční lety,“ upozorňuje František Herynk ze společnosti Click2Claim.

Tuto situaci by mohli nejvíce pocítit lidé, kteří si s letní dovolenou počkali a chystají se vyrazit k moři až v podzimních měsících. „Stále příjemné letní teploty, méně turistů, výhodnější ceny, to vše turisty láká v tomto termínu čerpat dovolenou. Nejoblíbenějšími oblastmi jsou Turecko, Tunisko, Maroko a Egypta,“ říká František Herynk. Aerolinky, které spadají pod Nařízení Evropského společenství č. 261/2004, jsou na cestách do těchto destinací kvůli nedostatku letadel nahrazovány i mimoevropskými, například africkými aerolinkami. Tato situace přináší pro cestující řadu rizik. „Při více než tříhodinovém zpoždění letu z tuniské Djerby do Prahy s tuniskými aerolinkami nemá cestující nárok na odškodnění. Ale pokud by šlo o stejný let s evropskou leteckou společností, nárok na odškodnění by již bylo možné uplatnit,“ vysvětluje Herynk z Click2Claim.

Lidé si přitom začínají zvykat na to, že v případě problémů s letem mají nárok na odškodnění. „Svědčí o tom i rostoucí počet žádostí o kompenzace. Oproti minulému roku jde o nárůst o více než 15 procent. Pak jsou ale někteří cestující velmi překvapeni, když jim oznámíme, že let byl vykonáván mimoevropskou společností a nárok na kompenzaci zde bohužel není,“ dodává Herynk. Situace se podle jeho slov ještě nějakou dobu nezlepší. Počet charterových letů s příchodem podzimu zásadně neklesá. Mnoho lidí totiž svoji dovolenou odložilo a využívá levnějších cen za zájezd, ubytování i cestu právě v těchto měsících.