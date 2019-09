Předlice a Jana Maláčová: Ministryně práce přespala ve vyloučené lokalitě. Chtěla poznat, jak se tam žije

Ministryně práce a sociálních věcí strávila noc ve vyloučené lokalitě. Jana Maláčová přespala v ústecké čtvrti Předlice, aby prý lépe poznala, jak se místním žije. Ministerstvo totiž připravuje legislativu, která má začít účinně řešit problémy městských čtvrtí, které obývají sociálně slabí.

Předlice. Bezútěšné místo, které zasáhne. Brajglem, který nemá konce. Občasným pořádkem, který v té vší špíně září. Bezčasím, ve kterém se nudí dospělí a potulují děti. Přitom právě ti nejmenší mají ještě šanci se z téhle „divočiny“ vybabrat. Jenže potřebují vedení, vzory a vzdělání.

Rodiče MUSÍ chodit do práce a děti do školy. Bez vzdělání se nepohnou. Dokážu si představit, že by výplata sociálních dávek rodičům byla podmíněna povinnou 80-90% docházkou u dětí. Jedině tak se tenhle marasmus může přetavit v nadějnější budoucnost.

Domy v Předlicích hrozí zřícením, často tu hoří, s čistotou na ulici si tu nikdo hlavu moc neláme. Na ulici potkáte lidi, kteří nemají ani na jídlo. A přesně v této lokalitě strávila Maláčová noc, na místo dorazila už ve středu odpoledne se zástupci města.

V klidnější části Předlic o několik set metrů dál přitom bydlí poslankyně Eva Fialová. Ta má byt ve třetím patře domu bez výtahu a bez elektřiny na společných chodbách. A právě u poslankyně Maláčová o nocleh požádala. "Opravdu tu není nebezpečno. Nikdo se nemusí bát, že ho tu přepadnou," uvedla Fialová.

V podvečer poslala ministryně domů ochranku a po Předlicích se pohybovala jen v doprovodu Fialové. A také početné party místních dětí.

Maláčová se pak sešla se zástupci komunity v místní klubovně. Debatovali o problémech, které Předlice trápí. Diskuze se protáhla na dvě hodiny. "Shodli jsme se, že největší problém je to, že pro ty lidi nejsou pracovní místa," uvedl člen ústecké komise pro prevenci kriminality Jan Cibrik.

A jak se ministryni v oblasti, kde je často hluk až do pozdních nočních hodin, spalo? "Už je zima, takže už lidé nežijí na ulicích. Takže jsme se dobře vyspaly," uzavřela.

Připravovaná legislativa má problémy vyloučených lokalit komplexně řešit. Jednání ministerstev a obcí se táhnou, návrh by mohl být možná ještě letos.





Poslankyně ANO si také vyzkoušela život v sociálně vyloučené oblasti. „Mezi místní jsem nezapadla,“ přiznává Eva Fialová