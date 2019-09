Okénko trhu: Fed snížil úrokové sazby o 25 bodů

Americká centrální banka Fed včera v souladu s tržním očekáváním rozhodla o snížení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů do rozmezí 1,75-2,00 %. K tomuto kroku bankéři přistoupili navzdory nadále solidní kondici americké ekonomiky s historicky mimořádně nízkou mírou nezaměstnanosti hlavně z opatrnostních důvodů, jak vyplývalo z jejich předchozích prohlášení. Ne zcela přesvědčivě vyznělo rozložení hlasů, když pro snížení hlasovalo jen sedm členů výboru, zatímco dva preferovali zachování současné úrovně a jeden snížení výraznější. V hodnocení výhledu měnové politiky pro blízkou budoucnost se trhy nedočkaly příslibu dalšího uvolňování. Částečnou podporu by mohlo najít jedno další letošní snížení, ovšem ani to není zdaleka jisté. Šéf Fedu Jerome Powell ve své řeči deklaroval připravenost americké centrální banky zasáhnout v případě, že by ekonomika dále oslabila, například v důsledku zvýšení geopolitického napětí. Aktuální ekonomická prognóza ovšem oproti té červnové výraznějších změn nedoznala, Fed nyní očekává mírně rychlejší růst amerického HDP i spotřebitelských cen, zároveň ale i lehce vyšší nezaměstnanost.



Zářijový Philadelphia Fed index potvrdil pokračující expanzi ekonomiky USA, když vykázal hodnotu 12,0 bodu. Jednalo se tak sice o mírný meziměsíční pokles, nicméně jeho výsledek nadále ukazuje převažující optimismus mezi americkými zpracovateli, kteří pro blízkou budoucnost očekávají spíše nárůst vlastní aktivity, nežli její pokles.



Česká koruna v poslední době vykazuje pramalou aktivitu a dnešní den nebyl výjimkou, když kurz setrval poblíž hodnoty EUR/CZK 25,89.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.