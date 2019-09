Finanční správa startuje Projekt Daně a cla do škol

Základním pilířem projektu je nově vzniklý web www.finfoveskole.cz, který obsahuje všechny základní informace o daních a clech.

„Web má pomoci nejen žákům a studentům k pochopení daní a cel, ale také učitelům poskytnout kvalitní a aktuální informace, které mohou využívat při výuce,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Projekt je rozdělený do dvou etap. V první etapě se Finanční správa zaměřuje na středoškolské studenty, kteří budou osloveni efektivní formou sdílení informací v rámci přednášek pedagogicky proškolených lektorů z řad odborníků finanční a celní správy. „Lektoři budou přednášet na daných školách po domluvě s řediteli a učiteli daných škol nejen v rámci standardní výuky, ale i na základě případné poptávky ze strany škol či jejich zřizovatelů,“ upřesnila generální ředitelka.

Ve druhé fázi chce Finanční správa oslovit také základní školy, ve kterých hravou formou vysvětlí, proč se daně platí a co z nich žáci využívají v běžném životě. „Projekt Daně a cla do škol si klade za cíl ukázat žákům a studentům jaký mají daně smysl a proč je důležité daně platit. Studenti a žáci by měli pochopit důležitost a nutnost daní a cel, naučit se je rozlišovat a především pochopit, že by stát nemohl bez daní a cel vůbec fungovat. Daně a cla pomáhají zajistit bezpečí, zdravotní a sociální pomoc, silnice nebo čisté životní prostředí,“ doplnila generální ředitelka Tatjana Richterová.



Celkové odhadované náklady na realizaci projektu jsou ve výši 1,3 milionu korun včetně DPH.