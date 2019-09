Saúdové ukázali části střel, které poškodily rafinerii. USA hrozí odvetou

Saúdskoarabské ministerstvo obrany novinářům ukázalo části dronů a střel, které mají dokazovat, že za útokem na tamní rafinerii stojí Írán. O tom jsou přesvědčeny i Spojené státy. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo po setkání se saúdskoarabským korunním princem uvedl, že jednání Teheránu nebude tolerováno.

Osmnáct dronů a sedm střel, které o víkendu na východě Saúdské Arábie vážně poškodily největší ropné zařízení na světě, přiletěly ze severu - pravděpodobně z Íránu. To jsou výsledky šetření, které ve středu do světa pustili saúdskoarabští vyšetřovatelé.

"Tento útok nebyl veden z Jemenu navzdory překotné snaze Íránu o to, aby to tak vypadalo. Útok byl zahájen ze severu a byl nepochybně sponzorován Íránem," prohlásil mluvčí saúdskoarabské armády Turki al-Malki.

K útoku, který v pondělí způsobil největší nárůst cen ropy za posledních téměř 30 let, se nejprve přihlásili hútijští rebelové bojující v jemenské občanské válce. O tom, že za incidentem stojí Írán, jsou ale přesvědčeny i Spojené státy. Americký ministr zahraničí ve středu krátce po příjezdu do Saúdské Arábie útok označil za válečný akt.

Prezident Donald Trump mezitím na zemi uvalil další sankce, vojenskou odezvu ale zatím nechystá. "Uděláme to správným způsobem a uděláme to chytře. Je velmi snadné vstoupit do konfliktu. Stačí jeden telefonát. Takže mohli bychom do toho jít, může se to stát, ale uvidíme," uvedl americký prezident Donald Trump.

Írán jakoukoliv účast na útoku popírá a varoval, že chystá tvrdou odvetu proti komukoliv, kdo by se ho vojensky chystal napadnout.