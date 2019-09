Nepřekonatelné příkopy v české společnosti nejsou, shrnuje Buchtík závěry výzkumu Rozděleni svobodou (Video)

Také jste v poslední době nabývali dojmu, že s českou společností je to nějaké složité? Průzkum, který vypracovali renomovaní odborníci pro Český rozhlas, naznačuje, že to je možná ještě složitější, než jsme si mysleli. Například společenské třídy nejsou tři, jako se učilo kdysi, ale je jich šest. Jejich příslušníci prožívají zcela odlišné životy. Osudy, postoje a motivace těch ostatních často moc nechápou. Bude se dále naše společnost drobit do menších a menších skupin, nebo najdeme společnou řeč? Odpovídá sociolog Martin Buchtík. Pořad Interview Plus moderuje Jan Bumba.

