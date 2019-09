Zasedání Fedu překvapení nepřineslo (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní data ukáží, že americký realitní trh profituje z nižších úrokových sazeb a nadále pokračuje v stabilizaci. V regionu nás čekají další polská data. Tamní průmysl poklesne vlivem sezónních faktorů, ceny průmyslových výrobců pak mírně vzrostou.

Americký nemovitostní trh se stabilizuje

Dnes vydávaná ekonomická data jsou spíše druhořadého charakteru, a tak trh příliš nerozptýlí. Z těch zajímavějších to bude zveřejnění statistiky prodejů stávajících nemovitostí, které na přelomu roku prudce poklesly. Od té doby se však tyto prodeje stačily stabilizovat a i v srpnu zůstaly patrně na hodnotě blízké trendu. Už včerejší data z amerického trhu nemovitostí předčila očekávání, za čímž můžeme najít i červencové snížení amerických úrokových sazeb.

Fed podle očekávání snížil sazby

Americká centrální banka včera v souladu s očekáváním snížila úrokové sazby o 25 bb na 1,75 – 2,00 %. Podle guvernéra Powella bylo snížení sazeb nutné k udržení slušného ekonomického růstu v době globálních nejistot. Sedm členů FOMC pak vidí ještě jeden pokles sazeb do konce roku. Nový medián Fedu však ukazuje, že by sazby v tomto období měly zůstat nezměněné. V prohlášení Fedu dále stojí, že centrální banka bude jednat tak, aby udržela ekonomický růst. My si myslíme, že ještě k jednomu preventivnímu snížení sazeb do konce roku dojde. Ani trh svá očekávání po zasedání na snížení sazeb do konce roku nezměnil a nadále s více než 60% pravděpodobností očekává na konci roku nižší sazby o 25bb.

Pro trh nebyl výsledek zasedání žádným překvapením a dolar proti euru oslabil pouze nepatrně o 0,1 %. Na začátku evropského obchodování se pohybuje na úrovni 1,104 USD/EUR.

Polský průmysl se v srpnu se snížil

Dnes nás čekají pouze další polské statistiky za srpen. Průmyslová produkce podle očekávání trhu výrazně poklesla, důvodem jsou ale především sezónní a kalendářní efekty. Naopak ceny průmyslových výrobců by měly v Polsku růst svižněji než u nás. Oproti červenci se zvýší o 0,3 %, kvůli vysoké základně z minulého roku si ale meziročně připíší jen 0,8 %.

Česká koruna se včera hodila do klidu

V den zasedání americké centrální banky byly regionální měny spíše v klidnějším módu. Samotný český trh včera nenabídl koruně žádné podněty, a tak česká měna posílila pouze nepatrně na 25,89 CZK/EUR. To polský zlotý mírně o 0,1 % oslabil na 4,339 PLN/EUR. Navzdory očekáváním polská zaměstnanost v srpnu meziměsíčně klesla o desetinu a meziroční dynamika průměrné hrubé mzdy zpomalila na 6,8 % z červencových 7,4 %. Nejvíce se ale dařilo maďarskému forintu, který je silnější o 0,2 % na 332,9 HUF/EUR.