Fed Wall Street sice potrápil, zármutek ale nevydržel (19.9.2019)

Jestřábí Fed včera nahrával finančnímu sektoru (+0,3 %), naopak potopil průmysl (-0,7 %) a energetiku (-0,9 %). Index Dow Jones Industrial Average se po vyjádření FOMC dostával do ztráty bezmála procento. Dokázal se ale odrazit a probojovat se zpět do zelené barvy. DJ včera skončil na 27.147 bodech (+0,1 %). S&P 500 intradenně zaznamenával podobnou ztrátu jako DJ, do závěru se dokázal probojovat nad 3.000 bodů (3,006 b.; +0,05 %). Nejhůře si ve včerejší seanci vedly technologie. Nasdaq Composite ztratil 0,1 % na 8.177 bodů.