Pohonné hmoty v ČR zdražují. Částečně kvůli Saúdské Arábii, částečně kvůli blížící se zimě

Ceny pohonných hmot v ČR, zvláště nafty, včera vůbec poprvé viditelněji zareagovaly na víkendové útoky v Saúdské Arábii. Vzhledem ke stabilizaci ceny ropy na světovém trhu se však nedá očekávat žádné výraznější zdražování. Pokud ovšem víkendové útoky nebyly jen předehrou k mnohem vážnějšímu konfliktu. Takovému, který by vedl k dalším útokům na saúdskoarabská ropná zařízení a souvisejícím výpadkům v dodávkách největšího světového exportéra ropy nebo rovnou k již otevřené, nezástupné válce mezi Saúdskou Arábií a Íránem.



Benzín v ČR za poslední týden zdražil o dva haléře na litr na cenu 32,50, zatímco nafta šla nahoru o sedmnáct haléřů nahoru, na cenu 31,86 koruny za litr, přičemž jenom během včerejšího dne zdražila o deset haléřů. Důvodem citelnějšího zdražení nafty v porovnání s benzínem je však především blížící se zimní motoristická sezóna. Rafinérie se proto přeorientovávají na produkci takzvané zimní, nebo dokonce arktické varianty nafty, která je odolnější vůči chladnějšímu, ba přímo mrazivému počasí. Evropské normy žádají úpravu výrobní kvality zimní či arktické nafty, jež se v ČR prodává především v horských oblastech, prostřednictvím přidávání většího množství řídké petrolejové frakce, která tuhne třeba až při minus padesáti stupních Celsia. Tyto petrolejové frakce jsou letos, podobně jako loni, poměrně drahé, což se pak projevuje právě výraznějším cenovým růstem nafty, či dokonce její přechodně vyšší cenou v porovnání s benzínem, jako tomu bylo během loňské zimní motoristické sezóny.

K žádnému závratnému zdražení pohonných hmot v ČR v nadcházejícím týdnu nedojde. Situaci v Saúdské Arábii se podařilo poměrně rychle uklidnit, co se vlastního zabezpečení provozu tamních ropných zařízení týká. Přetrvává však eskalované politické riziko, které obchodníky vede k tomu, že k ceně ropy připočítávají rizikovou přirážku, v rozsahu do pěti dolarů za barel. Ropný areál Abkajk, který byl hlavním terčem víkendového útoku, nyní zajišťuje 40 procent objemu své produkce z doby před útoky a do konce září by měl produkci obnovit zcela. Právě to pomáhá zklidnit situaci na trhu s ropou, která byla začátkem týdne panická, a pokud nedojde k opětovnému vyostření situace, což ovšem rozhodně nelze vyloučit, cena ropy Brent zůstane v pásmu od 60 do 65 dolarů za barel. To znamená, že pohonné hmoty v Česku v příštím týdnu podraží, spíše však právě pod vlivem zvýšené geopolitické nejistoty a v případě nafty i kvůli zmíněné nákladnější výrobě její zimní varianty. V příštích sedmi dnech je třeba počítat se zdražením benzínu v rozmezí od 10 do 15 haléřů na litr, nafta zdraží v rozmezí od 25 do 30 haléřů na litr.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND