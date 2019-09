Češka si stáhla aktualizaci do mobilu, teď má platit obří sumu.

Na redakci TN.cz se obrátila čtenářka, která popsala, jak se jí nečekaně prodražila dovolená na Slovensku. Do telefonu si totiž stáhla podle všeho falešnou aktualizaci internetového prohlížeče, která z jejího mobilu poslala na dva tisíce smsek do asijského Singapuru. Pavla popsala, že nabídka aktualizace na ni vyskočila poté, co se přihlásila na hotelovou wi-fi síť. "Po jejím potvrzení (bohužel) se začaly samovolně odesílat SMS," popsala žena. Že je něco v nepořádku, zjistila Pavla až po upozornění od operátora. "Volali nám ze zákaznického centra a oznámili, že z našeho telefonního čísla odešlo přes dva tisíce SMS zpráv do Singapuru," popsala šok žena. Proto hned vytáhla z telefonu SIM kartu a s obavami čekala na vyúčtování, které tento týden opravdu dorazilo. A to na částku 24 tisíc korun. Pavla by na problém ráda upozornila i další uživatele, aby nedopadli stejně. Redakce TN.cz oslovila všechny tři největší české operátory, aby zjistila, jak je popsaný problém častý a jak se proti takovémuto druhu útoků co nejlépe bránit. "Ve většině případů se jedná o podvodnou aktualizaci Google Chrome - pokud ji zákazníci provedou, stáhnou si do telefonu malware (škodlivý software), který poté začne samovolně rozesílat SMS bez jejich vědomí. V uplynulých týdnech jsme zaznamenali jednotky případů," uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Dodala, že podobně jako ve výše popsaném případě zákazníky kontaktují okamžitě poté, co se jim podaří problém odhalit. "Se zákazníky situaci řešíme individuálně a doporučujeme jim obrátit se i na policii," doplnila Jungmannová. A jak se dá podle ní bránit, aby se nám podobná věc také nestala? "Máme potvrzeno, že antiviry dokáží tento malware odhalit. Instalace aplikací včetně aktualizací stahujte pouze z oficiálních obchodů GooglePlay a AppStore.," radí také mluvčí O2. Její kolega z Vodafonu Marek Steiger TN.cz řekl, že i oni tento problém zaznamenali, naštěstí u menšího počtu zákazníků. "Všechny případy mají stejný začátek - připojení přes nezabezpečenou wi-fi síť, kde byl podvodníky napaden router. Infikovaná aplikace po aktualizaci začala odesílat zprávy nejen do Singapuru, ale také do Japonska nebo Jižní Koreje," vyjmenoval Steiger.

I Vodafone po odhalení problému postiženým volá. "Doporučíme jim, aby odinstalovali infikovanou verzi prohlížeče a nahráli si novou nebo telefon uvedli do základního továrního nastavení," informuje Steiger. I on doporučuje pro boj s podvodníky antivir určený pro mobilní zařízení.

Podle mluvčí T-Mobilu Martiny Kemrové bohužel podobné podvody s smskami nejsou nijak výjimečné. Podle jejích zkušeností se ovšem lidé většinou nachytají přes závadné SMS, které otevřou, ne přes aktualizace.

"Objeví se to jednou, dvakrát do roka. Bývají to jednotky klientů, někdy se to týká jen některých operátorů," popisuje. I T-Mobile podle ní podobné případy řeší individuálně a snaží se napáleným lidem vyjít vstříc.

"Podvedení se také mohou obrátit na policii. Obecně se ale dá říct, že při připojení na nezabezpečenou wi-fi síť bychom se měli chovat maximálně opatrně a například se úplně vyhnout internetovému bankovnictví," doporučuje mluvčí T-Mobile.

Vyhledat muže zákona doporučuje i mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Radek Holý. "Také doporučujeme, aby uživatelé aktualizace stahovali pouze z oficiálních zdrojů, tedy například z GooglePlay," nabádá Holý.