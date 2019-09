Federální rezervní systém rozhodl v souladu s očekáváním trhů o snížení sazeb o 25 bazických bodů. V otázce dalšího vývoje úroků se však potvrdilo, že měnový výbor není vůbec jednotný. Spíše naopak, jak během tiskové konference uvedl sám guvernér Powell, pro Fed nastal čas obtížných rozhodnutí.

Vedle snížení hlavní sazby došlo i na snížení úročení přebytečných rezerv o 30 bodů. Samo vyjádření o rozhodnutí nepřineslo oproti červencové verzi výrazné změny. Americká ekonomika expanduje mírným tempem, stav trhu práce je napjatý, přičemž spotřeba domácností vykazuje silný růst, zatímco investice a export oslabily. Inflace pak zůstává utlumená pod inflačním cílem na 2 %. Tržní inflační očekávání jsou nízká a šetření ohledně dlouhodobého očekávání tempa růstu cen se změnilo jen málo.

Fed na základě toho představil aktualizovanou prognózu. Ta pracuje s mírně vyšším tempem růstu pro letošní rok, a to z předchozích 2,1 % na 2,2 %. Pro další roky pak predikce dosahuje 2 % pro 2020 a 1,9 % pro 2021. Inflační očekávání oproti tomu zůstala beze změny. Prognóza mediánu sazeb ukázala stabilitu během letošního i příštího roku. V roce 2021 by mělo dojít na zvýšení. Dlouhodobá rovnovážná úroveň úroků dle Fedu zůstává na 2,5 %.

Podle tzv. dot plot grafu předpokládá celkem 7 členů měnového výboru možnost ještě jednoho snížení sazeb během letošního roku. Zbylých 10 vidí sazby v pásmu 1,75 až 2,25 %. Osm centrálních bankéřů předpokládá sazby mezi 1,5-1,75 % během příštího roku. Ostatní, tedy 9 členů, sází na vyšší úrovně ohraničené hranicí 2,5 %, na níž sází pouze jeden centrální bankéř. Právě dot plot graf by dle našeho pohledu měl stát za mírným posílením dolaru. Trh jednoduše očekával o něco více holubičí výhled, zatímco výstup vyzněl spíše v tom jestřábím.

Co zůstalo nezměněno, je víra v pozitivní budoucnost, a to i přes vnější rizika, jako je brexit a eskalace obchodních sporů. V návaznosti na ně stále platí, že Fed je připraven reagovat v případě potřeby. To se ostatně týká i otázky dění na americkém peněžním trhu. Powell k tomuto uvedl, že centrální banka se bude držet opatření, která provedla včera i dnes. V plánu tak není nic, co by jakkoliv signalizovalo více systematické problémy než ty spíše jednorázového typu. Zároveň si ale Fed ponechává otevřená zadní vrátka. Lze tedy počítat s případným zásahem v podobě dodání likvidity, resp. navýšení bilance centrální banky.