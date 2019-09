Fed Wall Street sice potrápil, zármutek ale nevydržel

Bezesporu globálně nejdůležitější událostí tohoto týdne bylo úterní a dnešní zasedání americké centrální banky, přesněji FOMC (Federal Open Market Committee). Snížení hlavní úrokové sazby o 0,25 % se očekávalo napříč trhem. Rada trhu také dodala přesně to, co očekával, uspokojení ale nepřinesla. Výhled pro monetární politiku na konci roku je pro účastníky trhu příliš jestřábí. Pět představitelů FOMC si sazby na konci roku ideálně představuje výše, dalších pět beze změny a 7 níže o dalších 25 bazických bodů.

Jestřábí Fed dnes nahrával finančnímu sektoru (+0,3 %), naopak potopil průmysl (-0,7 %) a energetiku (-0,9 %).

Z makroekonomických dat byly dnes na řadě ukazatele ze stavebnictví. V srpnu bylo uděleno 1,42 mil. stavebních povolení (oček. 1,31 mil.). Výstavba započala na 1,36 milionech míst (oček. 1,25 mil.).



Index Dow Jones Industrial Average se po vyjádření FOMC dostával do ztráty bezmála procento. Dokázal se ale odrazit a probojovat se zpět do zelené barvy. DJ dnes končí na 27.147 bodech (+0,1 %). S&P 500 intrandenně zaznamenával podobnou ztrátu jako DJ, do závěru se dokázal probojovat nad 3.000 bodů (3,006 b.; +0,05 %). Nejhůře si v této seanci vedly technologie. Nasdaq Composite ztratil 0,1 % na 8.177 bodů.



Měnový pár eurodolar na výše uvedené reagoval poklesem. Silný dolar pár stlačil až na hranici první denní podpory (S1 1,1017). V období závěru obchodování na akciových burzách inklinoval směrem k dennímu pivotu (PP 1,1046). Vyjádření Saudské Arábie o briskní rekonvalescenci ropných ložisek v Abkajku posílají cenu ropy níže o 2 % na 58,20 USD za barel WTI. Se silným dolarem se nedaří zlatu, které klesá o 0,4 % na 1.495 USD za trojskou unci.