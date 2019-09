Nejednotný Fed sice snížil úroky, ale v prognóze už s jejich další redukcí nepočítá

Vedení americké centrální banky sice v souladu s očekáváním snížilo úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů, ale je jasné, že stále hůře hledá konsensus k dalším krokům v měnové politice. Roztříštěnost názorů uvnitř je totiž patrná nejen z výsledku hlasování výboru FOMC, kde tři z deseti členů hlasovali proti dnešnímu rozhodnutí, ale také velké variability v názorech, kam by se měly úrokové sazby ubírat letos a příští rok. V prognóze úrokových sazeb se navíc skrývalo druhé velké překvapení, neboť mediánová trajektorie budoucího vývoje sazeb Fedu již nepočítá s žádnou další redukcí. To je v příkrém rozporu s tím, co si myslí trh. V tomto smyslu by šlo hodnotit výsledek záříjového zasedání Fedu jako zjevně jestřábí.

Co se pak týká vyloženě makroekonomického komentáře, a to ať již toho psaného či toho, co řekl šéf Fedu Powell na tiskové konferenci, tak zde se toho opravdu příliš mnoho nezměnilo. Jedinou výjimkou je jen to, že Fed vidí kromě slabších investic i exporty. Celkově však zůstává podle J. Powella výhled americké ekonomiky pozitivní, přičemž rizika - zejména ta geopolitická (brexit, obchodní války) - samozřejmě přetrvávají.

Jak se dalo očekávat, část tiskové konference J. Powella byla nevyhnutelně věnována čerstvému fenoménu, který se objevil tento týden na dolarovém peněžním trhu, kde nečekaný propad likvidity vyhnal jednodenní sazby až na 10 %. Šéf Fedu k tomu uvedl, že včerejší a dnešní dodání likvidity v podobě masivních repo operací zabralo a trh se zklidnill. Fed tuto epizodu s nedostatkem likvidity spíše hodnotí jako záležitost, která byla způsobena jednorázovými faktory, a tudíž nepovažuje za nutné přijímat další opatření. Powell nicméně uvedl, že bankovní sektor s centrální bankou stále hledají optimální úroveň bankovních rezerv, přičemž pokud by se ukázalo, že stres na peněžním trhu bude přetrvávat, tak centrální banka upraví svoji politiku tak, aby zajistila organický růst své bilance (a tím nepřímo i vyšší úroveň bankovních rezerv).

Na první pohled by se tedy dalo říci, že Fed chtěl na tomto zasedání vyslat signál, že není připraven doručit americké ekonomice další uvolnění měnové politiky, a tudíž by trh s dalším snížením úroků v tomto roce již neměl raději počítat. Na druhou stranu šéf Fed Powell několikrát na tiskovce zdůraznil, že americká centrální banka bude svoji politiku odvíjet od příchozích makro dat. Navíc zde důležitě utrousil, že pokud se výhled ekonomiky zhorší, tak další snížení úroků přijdou. Nic tedy není předem dané, přičemž my zatím nemáme důvod měnit náš názor, že Fed sníží úrokové sazby v tomto mini-cyklu ještě jednou a teprve poté se zastaví.