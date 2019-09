Souhrn 18.9. - čeká se na Fed, ropa dále koriguje předchozí překotný růst, euro slabší, BCPP v plusu díky Avastu a rakouským bankám

12.h - Evropa opatrně posiluje, ropný šok odeznívá a ceny ropy klesají, euro slabší, BCPP v plusu díky Avastu a Erste

Hlavní zprávy dne

Pražská burza v polovině týdne při téměř průměrné likviditě lehce posílila.Evropské akciové trhy v průběhu dneška lehce rostly a to zásluhou odpoledního vzedmutí. Trhy vyčkávají na rozhodnutí a doprovodné komentáře amerického Fedu. Lehce pozitivně působí informace o americko-čínských jednáních a některých dílčích projevech dobré vůle z americké strany . S určitým oddechnutím trhy vnímají zklidňování situace kolem Saúdské Arábie.US trhy před rozhodnutím Fedu lehce oslabují. Část trhu zřejmě spekuluje na nějaké překvapení ve směru nulové reakce Fedu. Euro dnes lehce oslabuje vůči dolaru Koruna v těsné blízkosti včerejšího závěru k euru Ropa pokračuje v korekci předchozího překotného růstu. Saudi se snaží uklidnit trhy a obnovit co nejrychleji co nejvíce z poškozené produkce. Podle sdělení tamního ropného ministra budou všechny zářijové tržní závazky každopádně plně pokryty. US prezident už nechce táhnou na Írán a místo toho požaduje další zpřísnění a rozšíření sankcí vůči této zemi. BCPP dnes lehce posílila, když ji podržely především rostoucí akcie Avastu a rakouských bank. Proti se výrazněji stavěly akcie domácích bank a také ČEZu , kterému se postupně rozplývá růstový ropný efekt.