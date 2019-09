Práce ve finančním poradenství není zaměstnání, ale životní styl

6 let a 6 měsíců. Přesně tolik času uplynulo od okamžiku, kdy jsem udělal jedno z nejzásadnějších rozhodnutí v životě. Spojil jsem svůj profesní život se značkou Modrá pyramida a vizitku realitního makléře vyměnil za takovou, která říkala, že jsem finanční poradce. Proč jsem to tehdy udělal? Šel bych do toho znovu?

Vždy jsem chtěl podnikat, budovat firmu, něčeho dosáhnout. Ve finančním sektoru mě zaujalo, že se jedná o práci na živnostenský list, tedy že člověk není klasický zaměstnanec, ale vlastně podnikatel. Přitom je schovaný pod značkou, má minimum starostí s administrativou, která je s podnikáním spojená a spoustu začínajících podnikatelů doslova zlikviduje. Třešničkou na dortu je, že se nemusíte starat o kanceláře, které za vás někdo platí, vybavuje nábytkem i výpočetní technikou a zajišťuje úklid.

Když říkám, že je to životní styl, nepřeháním. Svoboda, kterou člověk má, když působí jako finanční poradce je úžasná. Třeba dnes - nedomluvil jsme si schůzky s klienty a strávil pátek na kole v krásném prostředí Dalešické přehrady. To by nebylo nic divného - i v zaměstnání si přece mohu vzít volno. Ovšem já jsem o přestávkách během cesty vyřešil z mobilu spoustu věcí - několika klientům svých kolegů jsem zajistil nejlepší sazbu na jejich úvěru, s jedním probral parametry životní pojistky, s kolegyní ze spolupracující agentury jsme hledali nejlepší řešení pro úvěr jejího klienta.

A teď, v pátek v sedm večer, sedím u vynikajícího dalešického piva Osvald a píšu tento text. Proč? Protože mě všechno, co dělám, hrozně baví. Pracovat, psát, jezdit na kole, užívat si. Vlastně ani nevím, jestli jsem byl dnes v práci nebo ne. A o tom to přesně je. Žít prací a při tom si užívat života. Opravdu by mě zajímalo, kolik zaměstnanců to má podobně. Nedovedu si představit sebe v konceptu toho, že buď mám dovolenou a tedy pracovat nemám nebo jsem v práci a pracovat musím, i kdyby třeba zrovna nebylo na čem. A tím se vracím ke své otázce, jestli bych do toho šel znovu. Co myslíte?