Mnohem důležitější na rozhodnutí Fedu bude doprovodná rétorika

Od té se očekává snížení základních úrokových sazeb o 25 bazických bodů s pravděpodobností téměř 80 %. Fed by tak navázal na červencové uvolnění měnové politiky, přestože se podle prezidenta Fedu J. Powella nejedná o zahájení nového cyklu snižování sazeb, ale pouze o upravení nastavení měnové politiky uprostřed cyklu.Nejvýznamnější riziko v současné chvíli představují vyhrocené spory mezi USA a Čínou. Navzdory nadále silné a stabilní výkonnosti americké ekonomiky tak dochází k preventivnímu uvolnění měnové politiky. Samotné dnešní rozhodnutí ovšem nebude na dnešním večeru to nejzásadnější., která by měla odhalit úmysly členů Fedu ohledně budoucího nastavení měnové politiky. Naši původní předpověď dvou snížení ve druhé polovině tohoto roku budeme revidovat. Nová prognóza bude počítat s přesunutím některých „cutů“ z příštího roku do letošního.