Politico: Podle Airbusu by si Američané novými cly uškodili sami sobě

Šéf společnosti Airbus ostře varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že cla uvalená na evropské společnosti v jeho odvětví se obrátí proti americkým zaměstnancům a poškodí dodavatelské řetězce amerických leteckých společností. Poukazuje na to Politico s tím, že Evropa a Spojené státy se už 15 let vzájemně obviňují z neférové podpory společností Airbus a Boeing. A nyní se zdá, že Washington a EU míří k eskalaci tohoto konfliktu.



Ředitel Airbusu Guillaume Faury konkrétně uvedl, že Spojené státy by mohly čelit „velmi negativním důsledkům“ v případě, že uvalí cla na evropské exporty do USA. Důvodem je úzká propojenost evropských a amerických výrobních vertikál. Ředitel pro Politico dodal, že 40 % součástek komerčních letadel vyráběných jeho společností je nakupováno z amerických výrobních řetězců. Takový krok by podle něj poškodil všechny, včetně amerických dodavatelů.





Evropská unie podle Politica očekává, že Světová obchodní organizace na začátku příštího roku rozhodne ohledně dotací poskytovaných Boeingu. Unie také připravila seznam amerického zboží, na které by mohla být uvalena cla. Politico dodává, že řada amerických leteckých společností používá stroje Airbusu, které zase používají americké součástky a jsou vyráběny v Alabamě.Podle ředitele Airbusu se tu vyrábí i stroj A320, takže cla by dopadla také na americké zaměstnance. To pak „rozhodně není v souladu s tím, čeho chce prezident Trump dosáhnout – přesunu výroby zpět do USA“. Politico k tomu dodává, že podle nového rozhodnutí Světové obchodní organizace Američané mají právo na uvalení cel na evropské exporty.Faury se dokonce domnívá, že letadla se středním a dlouhým doletem od Boeingu by byla cly postižena více než Airbus. Jeho společnost k tomu odhaduje, že podpora, které se Boeingu dostává ze strany americké vlády, stála Airbus 15 – 20 miliard dolarů . Americký prezident Trump podle Politica používá téma Boeingu a Airbusu jako „materiál pro svůj záměr neustále kritizovat Unii za její obchodní politiku“.Politico ohledně nového rozhodnutí Světové obchodní organizace týkajícího se práva Američanů na uvalení cel na evropské zboží píše, že „obě strany mají nyní několik týdnů na dodatečné poznámky“. Brusel pak očekává, že i on dostane právo uvalit cla na americké zboží kvůli dotacím poskytovaným americkou vládou Boeingu. Mluvčí Evropské komise k tomu pro Politico uvedl, že „vzájemné uvalení sankcí je kontraproduktivní a poškodilo by obě ekonomiky “. Ochota Unie pro nalezení férového řešení pak podle jeho slov zůstává i po posledním vývoji nezměněna.