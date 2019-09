Strategie, která pohání růst bohatství Billa Gatese

Bill Gates i nadále vytváří bohatství. „Nejsme, víte, v nějakém defenzivním postoji, kde bychom hlavně drželi hotovost, ani nic podobného,“ řekl zakladatel Microsoftu v interview pro Bloomberg Television. „Strategii, kterou používáme na investice, je být přes 60 % v akciích.“

To letos pomohlo Gatesovi k dalším 16 miliardám dolarů čisté hodnoty, čímž své jmění posunul na 106 miliard dolarů. V indexu Bloomberg Billionaires se tak nachází hned za Jeffem Bezosem, a to i přes to, že jeho příspěvky na charitu převýšily 35 miliard dolarů.

K pondělku měl Gates podle dat Bloomberg 60 miliard dolarů svého jmění v akciích. Pro srovnání, průměrné family office portfolio v Severní Americe drželo loni podle dat ze zprávy Campden Wealth z roku 2018 asi 32 % svých aktiv v akciích.

Růst, na který dohlíží investiční šéf tohoto miliardáře Michael Larson, umožnil Gatesovi postavit největší světovou soukromou nadaci, aniž by snížil jeho jmění. To by se nicméně mohlo začít zmenšovat, pokud politici vezmou na zřetel jeho volání po vyšších daní.

„Pochybuji, víte, že USA zavedou daň z bohatství, ale nebyl bych proti,“ řekl v rozhovoru. „To, co se tomu nejvíce přibližuje, je dědická daň. A já byl obrovským zastáncem toho, že by se měla vrátit na hodnotu 55 %, kde byla před několika dekádami.“

Nerovnost se stala výbušným politickým tématem, kdy 0,1 % nejbohatších Američanů ovládá více jmění než kdykoli předtím od roku 1929. V úterý zveřejnila nadace Bill & Melinda Gates Foundation svou roční zprávu Goalkeepres. Tato studie se snaží sledovat a napomáhat pokroku OSN při dosahování svých Cílů udržitelného rozvoje, kterým, jak nadace říká, brání přetrvávající nerovnost. Zpráva volala po větších investicích do zdravotnictví, vzdělávání a technologií, které by pomohly snížit celosvětovou nerovnost.

"Neexistuje žádná zázračná pilulka, která by způsobila, že na geografii, pohlaví a dalších různých faktorech přestane záležet,“ uvádí zpráva. "Ale zaručit, že každé dítě má přístup ke zdravotnímu a vzdělávacímu systému je v tomto směru velmi dobrým začátkem. “

Gates, 63, také podpořil vyšší daně z příjmu pro nejbohatší lidi v Americe a požaduje větší transparentnost. "Já jsem pro mnohem větší finanční transparentnost. Nelíbí se mi, že můžete mít svěřenecké fondy, kde nikdo neví, kdo je vlastníkem.“

Zatímco Gates je ohledně americké a světové ekonomiky býčí, pochybuje, že výkony, kterých si v minulosti užíval, nadále vydrží. "Existují důvody, proč si myslet, že absolutní výnosy budou příští desetiletí menší, než tomu bylo za posledních několik desetiletí,“ uzavírá.

Zdroj: Bloomberg