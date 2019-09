ČBA: Banky se předhánějí v nabídce lepších hypotečních sazeb. Průměr klesl na 2,61%

Hypoindex za srpen klesl z 2,68 % na 2,61 %. Banky se předhánějí, kdo nabídne lepší sazbu. Na trhu je celá řada akcí a slev ve snaze získat nového klienta nebo si udržet stávajícího při refixaci úrokové sazby. Přesto se trh dál propadá. Po dvou silných letech 2017 a 2018, kdy hypoteční trh byl na svém vrcholu a objemy nově poskytnutých hypotečních úvěrů byly kolem 220 mld. Kč za rok, letos se dá očekávat výrazný propad na úroveň mezi 180 a 190 mld. Kč. Pro tento propad stále trvají dva hlavní důvody. Jedním jsou vysoké ceny nemovitostí. Druhým je regulace ČNB, která ztížila přístup k hypotékám.

Pohyb Hypoindexu směrem dolů je v protikladu k tomu, jak nyní o své základní úrokové sazbě uvažuje ČNB. Ta je v kleštích. Na jednu stranu s ohledem na externí hrozby a riziko zpomalující se ekonomiky by měla uvažovat o snížení svých sazeb, aby podpořila ekonomiku. Na druhou stranu inflace za srpen je 2,9 %, a to se ČNB rozhodně nelíbí. Pokud chce udržet svůj celoroční inflační cíl na 2 %, musí uvažovat ne o snížení, ale o zvýšení sazeb. Což by bylo v přímém protipohybu k Hypoindexu, který klesá už sedm měsíců v řadě.

Protože na trhu je přebytek likvidity, banky si zatím nemusejí úrokových sazeb ČNB tak moc všímat. Do bank si pro hypoteční úvěr přišlo letos skoro o 20 % zájemců méně než v loňském roce. To nutí a bude nutit banky k dalším akcím a k dalším slevám. Když se podíváme po Evropě, sazby hypotečních úvěrů jsou obvykle nižší než v ČR. V průměru se pohybují mezi 1 a 2 % p.a. To dává jistý prostor pro další snižování sazeb hypotečních úvěrů.

Monika Petrásková

Manažerka PR a komunikace ČBA