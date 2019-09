Americká banka Wells Fargo implementuje blockchain

Včera společnost pustila do světa tiskovou zprávu, ve které odhalila plány na zavedení interní platformy, která bude sloužit k převodům mezinárodních plateb, a to samozřejmě díky digitalizované hotovosti. Společnost rovněž potvrdila, že již úspěšně otestovala koncept takového převodu peněz mezi účty ve Spojených státech a v Kanadě.

Finanční transakce (téměř) v reálném čase

Podnětem pro takovou myšlenku byla samozřejmě touha po zajištění plateb prakticky v reálném čase. Díky nové technologii také bude společnost moci eliminovat účast třetích stran a celý proces si tak zajistí sama. Krom potřebného času, se tak pochopitelně sníží i náklady převodu.

Blockchain vytváří nový svět

Ano, podobná tvrzení nejsou vůbec přehnaná, tedy alespoň dle našeho názoru. Americká banka Wells Fargo & Co. sice nepatří mezi největší komerční banky na americkém kontinentě, její klienti ji ale mají obzvlášť rádi. Díky celé řadě svých dceřiných společností jim totiž společnost efektivně poskytuje celé spektrum doplňkových služeb – od poradenství až po pojištění. Když i společnost tohoto formátu oficiálně zahrne technologii blockchainu do svých operací, může to mít opravdu velký dopad na celý průmysl.