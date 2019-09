Fed v akci ještě před rozhodnutím o sazbách

Federální rezervní systém dnes, po dvoudenním zasedání, rozhodne o úrokových sazbách. Živo ale bylo již včera, kdy konkrétně newyorská pobočka americké centrální banky zasahovala na trhu repo operací. Právě tam totiž došlo k prudkému nárůstu overnight sazeb, které se dostaly dokonce až nad pásmo sazeb Fed Funds Rate.

Za pohybem krátkodobé sazby amerického peněžního trhu stály dva faktory. Tím prvním byl konečný termín splatnosti korporátních daní. Firmy tak vybíraly peněžní prostředky, čímž došlo k poklesu části objemu likvidity. To umocnilo druhou proměnnou, kterou je situace na trhu s dluhopisy. V minulém týdnu prodalo americké ministerstvo 10leté a 30leté dluhopisy v hodnotě 78 miliard dolarů. V tu samou dobu došly ke své splatnosti bondy v hodnotě 24 miliard dolarů. Výsledkem byla nerovnováha o velikosti 54 miliard dolarů odčerpaná z likvidity primárních dealerů, kteří skoupili dluhopisy, avšak nebyli schopni je jako obvykle udat klientům s přebytečnými prostředky. Vedle toho roli sehrál i prodej amerických bondů z konce minulého týdne, kdy investoři odprodávali držené papíry zpět primárním dealerům.

Nedostatek likvidity tak dostal overnight sazbu až k hranici 10 %. V tu chvíli vstoupil do hry Fed, a to prostřednictvím likviditní injekce – vůbec první za více než poslední dekádu. První vlna dosáhla, i přes technické problémy, hodnoty 53 miliard dolarů. K případným zásahům do peněžního trhu by mělo dojít i dnes, americká centrální banka si na to dle vyjádření vyčlenila stejně jako včera až 75 miliard dolarů. V rámci těchto operací Fed skupuje dluhové instrumenty jako státní dluhopisy, dluh státních agentur (bondy emitované státními subjekty) a hypotékou kryté cenné papíry.

Spike peněžních sazeb se na trzích projevil především v krátkodobých FX swapech, kde došlo k nárůstu nákladů na vypůjčení dolarů, a to například v týdenním tenoru až na dvojnásobek. Vedle toho jsme byli svědky poklesu futures eurodolaru a růstu krátkodobých sazeb, včetně těch implikovaných.

O čem celá situace svědčí? Na pozadí toho, že od roku 2014, kdy Fed ukončil program kvantitativního uvolňování, dochází k celkovému poklesu likvidity (stále se však nachází nad úrovní 1,3 bilionu dolarů), stojí zejména aktivita amerického ministerstva financí mohutně emitujícího další a další dluhopisy (to mimo jiné přispívá k vytváření tzv. twin deficitu představujícího riziko oslabení dolaru). Na trhu tak dochází k přebytku státního dluhu a úbytku volných peněžních prostředků. Je tak celkem logické, že se v návaznosti na včerejší dění rozjela spekulace o postoji Fedu. Ten by ve snaze krotit krátkodobé sazby mohl dále pravidelně intervenovat na repo trhu a skupovat přebytečný dluh, případně by mohl manipulovat se sazbami u přebytečných rezerv. Nabízí se i možnost obnovy programu QE, kterou by Bílý dům nepochybně uvítal, na to však podle nás nedojde.

Celá situace je o to zajímavější, že k intervenci došlo v době zasedání měnového výboru Fedu. Ten by měl dnes rozhodnout o dalším snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů – čekáme podobnou argumentaci jako v červenci, zmíněna by tedy měla být „úprava uprostřed cyklu“. Vzhledem k tomu, že úrokový cut je již v kurzu dolaru započítán, mnohem větší vliv bude mít doprovodný komentář ve spojení s aktualizovanou prognózou. V ní bude důraz kladen na výhled sazeb, u kterého evidentně nepanuje v rámci měnového výboru jasná shoda.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1053 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,38 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0990 do 1,1059 EURUSD.*

Koruna se během tohoto týdne veze na vlně výprodeje proti euru společně s celým regionem. Více než domácí faktory na kurz stále působí nálada na světových trzích, která zrovna nenahrává rizikovějším aktivům, včetně měn.

V krátící se době před zahájením mediální karantény promluvil člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub. Ten v rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že spíše než debata o možnosti snížení sazeb, jak očekává část finančního trhu, je aktuální rozhodování mezi jejich stabilitou a zvýšením. Případnému hiku nahrává inflace nad cílem, u které je otázkou, zda k jejímu „zkrocení“ postačí aktuální protiinflační tlaky pramenící ze zahraničí, či bude potřeba zásahu centrální banky. Dle Holuba je každopádně vzhledem k aktuální ekonomické situace vhodné ponechat sazby beze změny.

Pro dnešní den očekáváme, že na kurz domácí měny bude působit nálada trhů spojená se zasedáním Fedu. Jestřábí výstup by mohl podpořit výprodej měn rozvojových trhů, což by korunu mohlo posunout lehce nad hranici 25,90 za euro. V opačném případě bychom očekávali setrvání těsně pod touto úrovní.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,89 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,88 až 25,94 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,40 až 23,60 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.