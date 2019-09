Sprnový propad registrací nových osobních automobilů v EU dosáhl 8,4%

Evropský automobilový trh zažil v srpnu výrazný pokles registrací nových aut. V meziročním vyjádření jde o letošní největší propad (o 8,4 %), nicméně nemá smysl jej až tak zveličovat. Přece jenom jde o srovnání s loňským srpem, který byl výjimečný z důvodu přípravy automobilek na zavedení nových emisních pravidel.Loňská červencová, srpnová a zářijová čísla byla vůbec silně poznamenaná změnami regulací emisí. První dva uvedené měsíce byly ve znamení silného růstu, září zase rapidního poklesu. Proto i meziroční srovnání nyní vypadá tak divoce.Abychom se dobrali nějakého reprezentativnějšího obrázku, má smysl se dívat spíše na roční čísla nebo alespoň na úhrny od začátku roku. Ty naznačují útlum trhu o zhruba 3 %, a to už není nijak dramaticky překvapivý obrázek.Domácnosti sice zájem o nová auta, alespoň podle průzkumů, mají, nicméně obavy z ekonomického útlumu a směru dalších regulací jej prozatím zřejmě nutí vyčkávat. Firmy , které tvoří větší část poptávky než domácnosti, zase omezují své investice , takže obnovu firemních flotil spíše odkládají. Zmíněný tříprocentní pokles však není zdaleka srovnatelný s tím, jak se trh choval po roce 2009.Zajímavý je tentokrát pohled i na to, jak si na klesajícím trhu vedou jednotlivé koncerny. Zhruba třetinu poklesu jde na vrub VW. Další ztrácející v pořadí jsou Nissan, Fiat a Renault. Řada značek včetně Škody ovšem i v těchto časech dokáže na klesajícím trhu růst a posilovat tak svůj tržní podíl. Nakonec vývoj výroby tuzemských automobilek již naznačil, že se zde na rozdíl od Německa žádné drama neodehrává.Tak jako předchozí měsíce byly ve znamení propadu, září nejspíše přinese svižný růst registrací nových aut. Už třeba proto, že loni touto dobou trh spadl o téměř čtvrtinu. Výsledky za celý letošní rok budou nižší než ty loňské, nicméně pokles by se mohl pohybovat jen okolo cca 2 %. Pro samotné automobilky však bude s ohledem na význam exportu (třetina produkce) zásadní i vývoj na hlavních mimoevropských trzích, kde se zatím na lepší časy neblýská.