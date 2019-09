Akcie amerických bank: Blýská se na lepší časy?

Ziskovost amerických bank souvisí s úrovní výnosů amerických vládních dluhopisů. Ty jsou přitom aktuálně nízké. Po krizi navíc akcie silněji regulovaných finančních domů nedokázaly napravit ztráty a vystoupat na nová maxima. Sestupný trend z uplynulých čtvrtletí by ale mohl být u konce.

Akcie amerických bank dlouhodobě zaostávají za hlavními indexy celého trhu. V uplynulém roce a půl to bylo enormní, když celý trh s několika výraznými výkyvy je zhruba na stejné úrovni, zatímco akcie bank výrazně ztrácely.

Jakmile akcie bank posilovat (a na grafu se v posledních týdnech relativně ve vztahu k rovněž posilujícímu indexu S&P 500 odrazily od dlouhodobé hladiny podpory), zpravidla to pomáhá celému trhu. Růst výnosů amerických vládních bondů by měl tomuto trendu nahrávat. Pokud by se poměr cen akcií bank vůči index dokázal vymanit i ze sestupného trendu, byla by cesta vzhůru pro bankovní tituly z technického hlediska otevřená.

