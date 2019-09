Fed dnes sníží úrokové sazby (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americká centrální banka dnes dodá očekávané snížení úrokových sazeb. Pozornost bude poutat výhled Fedu na další vývoj úrokových sazeb. Ten zřejmě ukáže na jejich stabilitu ve zbytku letošního roku a jedno snížení v roce příštím. Z dat bude zveřejněn počet nově zahájených staveb. Ten by měl být příslibem stabilizace v této oblasti. Inflace v eurozóně bude potvrzena na úrovni předběžných odhadů.

Americký nemovitostní trh se začíná stabilizovat

Americká centrální banka dnes sníží úrokové sazby o 25 bb na 1,75 – 2,00 % Další takovýto krok bude podle našeho názoru následovat v říjnu či prosinci. V příštím roce pak Fed k uvolnění měnové politiky přistoupí podle naší prognózy celkem čtyřikrát. Nový medián Fedu však na takovéto kroky zatím neukáže. Ten pro letošní rok bude indikovat stabilitu úrokových sazeb, pro rok 2020 pak zřejmě jedno snížení. Zbytek prognózy Fedu výrazných změn nedozná. Více jsme se dnešnímu zasedání věnovali zde: http://bit.ly/2lRFMNJ.

Z dat bude zveřejněn srpnový vývoj počtu nově zahájených staveb. Ten by měl po šesti měsících propadů konečně vykázat růst. Zprávy přicházející z amerického trhu nemovitostí byly v posledních měsících smíšené, a to i navzdory klesajícím hypotečním sazbám. Citlivost nemovitostního trhu na klesající sazby tak bude jedním z důležitých indikátorů, který ukáže, nakolik může být současná politika Fedu efektivní.

V eurozóně bude zveřejněn pouze finální výsledek srpnové inflace. Ten by měl být potvrzen na úrovni předběžného odhadu, tedy 1,0 % y/y. V následujících měsících očekáváme, že inflace ještě zpomalí, a to až na úroveň 0,8 % y/y. Jádrová inflace by se měla držet kolem 1 %.

Balíček ECB vylepšil náladu německých investorů

Německý ZEW index, který mapuje náladu mezi německými investory, v září zkorigoval svůj srpnový propad a posunul se z -44,1 bodu na -22,5 bodu. Podle šéfa ZEW institutu za tímto vývojem stál balíček opatření, který minulý týden dodala Evropská centrální banka. Americká průmyslová produkce překvapila růstem o 0,6 % m/m. Stál za tím především pokles zásob a růst spotřebitelských výdajů. ISM index z oblasti zpracovatelského průmyslu se však v srpnu propadl pod hranici 50 bodů, přičemž podniky očekávají růst stavu zásob. Růst americké průmyslové produkce tak bude mít zřejmě jepičí život. Z úterního obchodování nakonec euro vytěžilo 0,5 % a posunulo se na úroveň 1,107 USD/EUR.

Polský trh práce zůstává napjatý

Dnes budou zveřejněna data z polského trhu práce. Průměrné hrubé mzdy v srpnu pravděpodobně vzrostly o stále poměrně vysokých 6,8 % y/y. Podle prognózy polské centrální banky by jejich dynamika měla za celý letošní rok dosáhnout 7,2 %. A kvůli utaženému trhu práce vydrží na vysokých úrovních i příští rok (7,0 %). Jinak je kalendář událostí prázdný.

Regionální měny zasáhla geopolitická nejistota

Na regionální měny včera dopadla geopolitická nejistota spojená se sobotními útoky na rafinérie v Saudské Arábii. Nejvíce na útěk investorů z rizikovějších aktiv doplatil maďarský forint, který v průběhu úterního obchodování ztratil 0,6 % a posunul se na 333,8 HUF/EUR. Polský zlotý oslabil o 0,3 % na úroveň 4,342 PLN/EUR. Nejlépe dopadla česká koruna, která se ale i tak dostala přes úroveň 25,90 CZK/EUR. Ve srovnání s předchozím dnem ztratila 0,2 %. Tento trend nezvrátily ani poměrně jestřábí výroky, které včera zazněly z České národní banky. Ředitel sekce měnové Petr Král prohlásil, že nelze vyloučit, že cyklus utahování domácí měnové politiky si ještě další mírné zvýšení sazeb v nejbližší době vyžádá, půjde-li vše tak, jak ČNB předpokládá v základním scénáři prognózy. Podle člena bankovní rady Tomáše Holuba bude pokračovat diskuze o tom, zda úrokové sazby držet nebo zvýšit, nikoli zda je držet nebo snížit. Tyto výroky ale chápeme spíše jako snahu centrální banky zmírnit očekávání trhu ohledně snižování úrokových sazeb. Situace na regionálních trzích se začala obracet až v závěru obchodního dne, kdy se objevila zpráva, že se produkce ropy v Saudské Arábii vrátí k normálu dříve, než se původně čekalo. Regionální měny tak začaly své ztráty mírně korigovat. Cena ropy v reakci poklesla o 3 dolary na 65 za barel.