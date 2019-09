Zahýbe Fed akciovými trhy? (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Výměna aktiv mezi E.ON a RWE dostala zelenou, RWE se však bude muset zbavit krom jiného i českého innogy.

Šéf ČEZ ESCO: Kombinace jádra a obnovitelných zdrojů energie je ideální.

Evropské akcie bez jasného trendu na začátku obchodního dne.

Nejpodstatnější událostí dneška bude zasedání americké centrální banky. Předtím se dočkáme z USA statistik o počtu vydaných stavebních povolení a zahájených staveb. V Evropě budou zveřejněny finální spotřebitelské ceny za eurozónu.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh nakonec včerejší seanci otočil do zeleného, když ke čtvrtprocentnímu zisku se propracoval až v poslední půlhodině obchodování. V plusu uzavřela drtivá většina sektorů v čele s realitními společnostmi (+1,4 %). Průmyslové podniky završily včerejšek s červenou nulou, zatímco energetické společnosti ztratily 1,5 % v reakci na zprávu, že obnova rafinérií v Saudské Arábii po víkendovém útoku bude oproti očekáváním rychlejší. Akcie těchto firem tak zkorigovaly pondělní nárůst.

Vývoj v asijsko-pacifickém regionu byl na jednotlivých trzích během rána různorodý. Zisky či ztráty se pohybovaly do půl procenta. V plusu končí obchodování například Čína, Jižní Korea nebo Indie, naopak Japonsko, Austrálie či Malajsie oproti včerejším kurzům mírně poklesly. Na minimálních pohybech je tak patrné, že trhy vyčkávají na večerní výsledky zasedání americké centrální banky.

Ta by měla dle našich i tržních předpokladů opět snížit úrokové sazby o 25 bb v reakci na zpomalující globální hospodářský růst a utlumenou inflaci. Podstatné budou především následné komentáře jejího šéfa Jeroma Powella ohledně toho, jak rychle budou následovat další podobné kroky. My čekáme, že letos ještě k jednomu povolení měnových kohoutů dojde, s čímž částečně počítá i trh. Náznak uvolněnější měnové politiky by byl pro akciové trhy pozitivním stimulem.

ČEZ

Evropská komise včera dala zelenou dohodě o výměně aktiv mezi neměckými společnostmi E.ON a RWE. Přesto v rámci jednotlivých zemí stanovila určité podmínky. V případě České republiky by mělo dojít pravděpodobně k prodeji obchodní části firmy dceřiné společnost RWE, innogy, která dodává elektřinu a plyn zhruba 1,6 mil. zákazníků. Dle Hospodářských novin se bude prodávat i největší síť čerpacích stanic stlačeného zemního plynu CNG, výroba tepla a energetické služby.

Jedním ze zájemců o innogy by mohl být ČEZ. Svůj zájem potvrdila i skupina KKCG nebo australský fond Macquarie. Společnost ČEZ by mohla ale narazit u antimonopolního úřadu, který by mohl transakci zamítnout nebo například podmínkovat některými divesticemi. Nicméně z pohledu posílení postavení na trhu s plynem by akvizice innogy zapadala do strategie firmy.

Předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák uvedl pro Hospodářské noviny, že kombinace jádra a obnovitelných zdrojů energie je ideální. Čistě plynová alternativa je dle něj bezpečnostně i klimaticky sporná, ač se určitě společnost navyšování plynových kapacit nevyhne.