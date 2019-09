Ranní glosa: Fed opět sníží oficiální úrokové sazby na 2 %

Sešlo se to docela hezky: v okamžiku kdy Fed musel provést největší likviditní intervenci na peněžním trhu od dob finanční krize, aby zkrotil krátkodobé úrokové sazby , jednají američtí centrální bankéři o tom, kterak upravit měnovou politiku.Od Fedu se každopádně dnes očekává snížení oficiální úrokové sazby (o dalších 25 bps), takže pokud se tak stane, nemělo by to trhy výrazněji rozhodit. Co je však může rozhýbat více, je nová kvartální prognóza, která bude obsahovat i údaje o tom, kam by se podle amerických centrálních bankéřů měly oficiální úrokové sazby ubírat v následujících třech letech. Trh přitom bude eminentně zajímat, kde členové vedení Fedu vidí úrokové sazby na konci tohoto a příštího roku. Makroekonomicky vzato by se toho v prognóze příliš mnoho změnit nemuselo a mělo by se v ní objevit jen jedno snížení sazeb (o 25 bazických bodů) a to do konce tohoto roku. Tím by ovšem mělo dolaďování měnové politiky uprostřed tohoto cyklu skončit.Vraťme se však na začátek k faktu, že se v pondělí dolarová depozita půjčovala nikoliv za sazby Fedu (tedy lehce přes 2 %), ale téměř za 10 %! Vysvětlit tento fenomén, který zřejmě pramení z nízké úrovně bankovních rezerv a naopak velkých rozpočtových deficitů, bude velký úkol pro šéfa Fedu Powella na jeho dnešní tiskové konferenci. Žádný jiný vzkaz než, že Fed je a bude připraven dodávat likviditu, jak bude třeba, by přitom neměl večer zaznít. Jinak řečeno vyznění tiskové konference šéfa Fedu by mělo být přiměřeně holubičí - v opačném případě hrozí, že duch finanční krize z roku 2008 vyplave na hladinu a dolarové peněžní sazby budou úplně jinde (čti výše), než si americká centrální banka přeje.