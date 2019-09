Wall Street mírně posílila, pod tlakem ropné tituly

Americké akciové trhy uzavřely dnešní obchodní seanci mírně v plusu, když se v závěru dokázaly dostat na svá denní maxima. Index S&P 500 zpevnil o 0,3 % na hladinu 3005 bodů, přičemž pozornost investorů je aktuálně upřena na výsledek jednání Fedu, konkrétně na to zda zítra skutečně ohlásí další snížení úrokových sazeb o 25 bodů. Ztráty pak zaznamenal dolar, který vůči euru odepsal 0,6 % na 1,107 EUR/USD.

Velká volatilita pokračovala na ropě, která dnes odepsala část svých zisků poté, co Saudská Arábie oznámila, že byla obnovena téměř polovina produkce v Abqaiq a celkově by dodávky ropy měly být obnoveny do konce měsíce. Samotná ropa zareagovala poklesem o 6 % až na úroveň 58,80 USD za barel. Díky tomu se pod tlak dostaly ropné tituly jako je Apache se ztrátou 8,6 %, Halliburton, jehož akcie ztratily 6,5 % nebo společnost Marathon Oil, která ukončila obchodování o 7,8 % níže. Zpráva naopak podpořila aerolinky, kdy American Airlines zpevnily o 3,1 % a například United Airlines o 1,4 %.

Výrobce letadel Boeing posílil o 1,4 % v reakci na zprávu, že Čína vynaloží v příštích dvaceti letech na nová letadla a další služby 2,9 bilionu USD. Společnost Nasdaq pak přidala 3,5 % díky vylepšenému doporučení od analytiků Oppenheimer s cílovou cenou 111 USD.

Index S&P 500 posílil o 0,3 %, Nasdaq o 0,4 % a Dow Jones o 0,1 %.