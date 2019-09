Saúdská Arábie pokořila historický rekord v propadu těžby ropy (17.9.2019)

Po víkendových útocích na Saúdskou Arábii se dle renomovaných odhadů propadla tamní těžba ropy o 5,7 milionu barelů za den. Jedná se o historicky největší propad těžby, který je srovnatelný pouze s rokem 1978, kdy se v rámci islámské revoluce v Íránu propadla denní těžba o 5,6 milionu barelů. Další historické události na ropném trhu byly z hlediska propadu těžby již výrazně milosrdnější.



V roce 1973 propukla Jomkipurská válka, která byla v pořadí již pátou arabsko-izraelskou válkou. Tehdy v rámci uvalení ropného embarga došlo k dennímu poklesu těžby o 4,3 milionu barelů. Podobně se snížila těžba ropy i v roce 1990, kdy Irák provedl invazi do Kuvajtu. Trhy zaznamenaly výrazný výkyv v nabídce ropy i v roce 1980, kdy propukla válka mezi Íránem a Irákem. Tehdy došlo k dennímu poklesu produkce ropy o 4,1 milionu barelů.



Přestože se většina konfliktů s výraznými dopady na těžbu ropy odehrála na Blízkém východě, do historických žebříčků se dokázala zapsat i Venezuela. V té totiž v roce 2002 propukla generální stávka, v rámci které došlo ke snížení denní produkce ropy o 2,6 milionu barelů. Jedná se však spíše o výjimku, protože většina nejvýznamnějších poklesů produkce ropy se odehrávala v oblasti východního Středomoří a Perského zálivu.



V roce 2003 propukla válka v Iráku, která je někdy označována jako druhá válka v Zálivu. V rámci tohoto konfliktu se denní těžba ropy snížila o 2,3 milionu barelů. Těžba ropy v Iráku byla nestabilní i v předcházejících letech. V roce 2001 se v rámci pozastavení vývozu ropy snížila irácká denní produkce o 2,1 milionu barelů.



Obrovský výpadek v těžbě ropy nastal i za Suezské krize v roce 1956, z které se později vyvinul ozbrojený konflikt mezi Egyptem na jedné straně a aliancí Velké Británie, Francie a Izraele na straně druhé. Tehdy se denní produkce ropy propadla o 2,0 milionu barelů. Podobně velký propad v produkci ropy nastal i v roce 1967, kdy arabská koalice utrpěla zdrcující porážku od Izraele v rámci takzvané Šestidenní války.



Z historického přehledu je patrné, že obrovské výpadky v těžbě ropy jsou většinou doprovázeny válečnými konflikty. Bude proto zajímavé sledovat, jak se vyvine současná situace kolem Saúdské Arábie, Íránu a Jemenu. Další eskalace konfliktů by mohla vést k dalším výpadkům těžby s dopady na světové trhy s ropou. Bylo by proto vhodné, aby se situace na Blízkém východě zklidnila, ropná zařízení se lépe zabezpečila a saúdskoarabská těžba se co nejrychleji dostala na původní úroveň.