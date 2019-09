Denné zhrnutie: Ropa testovala po pozitívnych správach zo Saudskej Arábie úroveň 64 USD

Akciové indexy v USA a v Európe sa obchodujú zmiešane pred zajtrajším zasadaním americkej centrálnej banky. Dlhopisové trhy naznačujú, že Fed by mal pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb o 25 bps, avšak podstatnejšie pre ďalší vývoj na trhoch bude to, či Fed naznačí ďalšie znižovania úrokových sadzieb, alebo zaujme skôr jastrabí postoj.

Z USA sme dnes videli pozitívne dáta priemyselnej produkcie za august, ktorá zaznamenala medzimesačný nárast o 0,6% (očakával sa nárast o 0,2%).

Na druhej strane, cena ropy Brent zaznamenala pokles o viac ako 6% po pozitívnych správach zo Saudskej Arábie. Najväčšia ropná spoločnosť na svete bude schopná obnoviť celú časť produkcie čierneho zlata do 2 až 3 týždňov, čo istým spôsobom viedlo k upokojeniu nálady na trhu s ropou, a teda investori sa prestali obávať nedostatku ropy. V prípade, ak by Saudská Arábia skutočne obnovila produkciu ropy ako sa vyjadrila, v najbližších týždňoch by sme mohli vidieť pokles cien ropy k úrovniam pred útokmi.

Ropa Brent (OIL) sa zatiaľ nedokázala dostať pod hranicu 64 USD/bbl, no v prípade, ak dnešná sviečka uzavrie pod úrovňou 66 USD/bbl, v najbližších dňoch sa môže cena opätovne pokúsiť o prekonanie vyššie spomínanej úrovne 64 USD/bbl. Zdroj: xStation5