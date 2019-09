Fed v zajetí Donalda Trumpa

Ve středu se uskuteční očekávané zasedání amerického Fedu. Co můžeme očekávat? Sníží Fed sazby na přání Donalda Trumpa? Finanční trhy již zahrnuli očekávané snížení sazeb Fedu do cen aktiv. Pravděpodobnost poklesu sazeb o 25 bazických bodů je až 82 %. Naopak zachování současného stavu je pravděpodobné jen na 18 %. Z minulosti víme, že Fed vždy rozhodoval tak, jak očekávalo minimálně 61 % trhu.

Motivace Fedu snížit sazby vyplývá hlavně z externích faktorů. Jde zejména o obchodní válku, ale ještě více o zhoršující se dostupnost úvěrů v globálním měřítku. To je způsobeno zejména zpřísněním finančních podmínek v USA. Předpokládáme, že ke zlepšení dostupnosti likvidity dojde až začátkem příštího roku. Naopak v nadcházejících týdnech se bude situace ještě více zhoršovat. USA budou totiž po srpnovém odsouhlasení zvýšení dluhového stropu vydávat nové vládní dluhopisy.

Trh dnes není připraven na případné zpřísňování politiky Fedu. Během posledních týdnů, kdy byl očekáván pokles, sazby klesly. Důvodem byly pozitivní americké výsledky, zejména vysoká inflace a maloobchodní obrat. Fed se však ocitl ve velmi nepříjemné situaci a nachází se doslova mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně jsou to pozitivní domácí čísla, na druhé straně zhoršující se vnější prostředí. Centrální banka by si teoreticky mohla dovolit udělat pauzu. Zdůraznilo by to její nezávislost od politiky Bílého domu.

K nervozitě přispívá také možný makroekonomický dopad víkendového výbuchu v Saúdské Arábii. Pokud by se výpadek ropy na trhu prodloužil na několik týdnů, mohlo by to mít negativní dopad na ekonomický růst a inflaci. Z krátkodobého hlediska to pravděpodobně rozhodování Fedu neovlivní, ale pokud by problém trval déle, mohlo by to zásadně změnit situaci. Už nyní vidíme prudký nárůst cen ropy, což se projeví i na inflaci.

Strategický pohled

Brexit, zpomalení ekonomického růstu a zavedení cel na zboží z Evropy, to vše jsou rizika, před kterými budeme v následujících týdnech stát, a na základě kterých bude americký dolar pravděpodobně růst. To by mělo mít vliv na politiku Fedu, jakož i na rizikový apetit investorů.



O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny.

Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.