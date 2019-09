Fed zítra sníží sazby a nebude to letos naposledy (Tematické analýzy)

Americká centrální banka ve středu dodá všeobecně očekávané snížení úrokových sazeb. Další bude podle našeho názoru následovat v říjnu či prosinci. V příštím roce pak Fed k uvolnění měnové politiky přistoupí podle naší prognózy celkem čtyřikrát. Nový medián Fedu však na takovéto kroky zatím neukáže. Ten pro letošní rok bude indikovat stabilitu úrokových sazeb, pro rok 2020 pak zřejmě jedno snížení. Zbytek prognózy výrazných změn nedozná.

O tom, že americká centrální banka sníží na svém zářijovém zasedání úrokové sazby o 25 bb na 1,75 – 2,00 %, nikdo nepochybuje. Otazníky se ale vznášejí nad jejími dalšími kroky. Snížení úrokových sazeb na červencovém zasedání bylo samotnou centrální bankou charakterizováno spíše jako preventivní krok. Centrální banka reagovala na sílicí rizika, jakými jsou obchodní války či zpomalování globální poptávky. Červnový medián úrokových sazeb (sestavený na základě odhadů prezidentů jednotlivých regionálních reservních bank) poukazoval dokonce na to, že úrokové sazby zůstanou v letošním roce beze změny. Prezidenti rezervních bank byli v té době rozděleni na dva tábory, kdy jeden očekával v letošním roce dvojí uvolnění měnové politiky, zatímco druhý žádné. Že by se oba tábory nějak zvlášť názorově sblížily, nepředpokládáme. Nová prognóza úrokových sazeb pro letošní rok tak zřejmě ukáže dvojí snížení sazeb (realizované do konce září), příští rok pak jedno.

Nový medián Fedu by tedy pro trh, který očekává razantní snižování úroků jak v letošním, tak i příštím roce, mohl být zklamáním. Ještě do nedávna finanční trhy ve svých cenách zahrnovaly předpoklad, že Fed do konce letošního roku sníží sazby čtyřikrát. Pozitivní vývoj na finančních trzích společně se solidními daty toto očekávání sice mírně zredukoval, trojí snížení sazeb je ale v cenách zahrnuto stále. To je ostatně i v souladu s naší prognózou. Otázkou je, zda k takovémuto kroku Fed sáhne již v říjnu nebo až v prosinci. Mírně se kloníme k názoru, že to bude již na říjnovém zasedání. Rozhodující v tomto ohledu budou aktuální makroekonomická data.

Zbytek prognózy Fedu se zřejmě příliš nezmění. Ta červnová počítala s růstem americké ekonomiky v letošním roce o 2,1 %, v příštím roce pak o 2,0 %. Příliš měnit se nebude ani prognóza nezaměstnanosti (3,6 % v roce 2019, 3,7 % v roce 2020), či inflační výhled. Nejzajímavější proměnou tak bude již výše zmiňovaná prognóza úrokových sazeb. Důvod, proč se tolik liší od té naší, lze vidět v rozdílech prognóz HDP. Náš výhled počítá s nástupem recese ve Spojených státech ve druhé polovině příštího roku. Růst HDP tak nevidíme na úrovni 2,0 % jako Fed, ale na 0,7 %. Proto v příštím roce také počítáme se čtverým snížením úrokových sazeb, místo s jejich stabilitou či případným jedním snížením.