Holub (ČNB): Bude pokračovat diskuze, zda sazby držet či zvýšit

Česká národní banka bude i po osmi zvýšení úrokových sazeb během posledních dvou let debatovat, zda není potřeba další utažení měnové politiky, aby mohla krotit inflaci. V pondělním rozhovoru s agenturou Bloomberg to uvedl Tomáš Holub, člen bankovní rady ČNB.

Ačkoli snížení úrokových sazeb nelze někdy v budoucnosti vyloučit, pravděpodobnost takového kroku je menší, než naznačují sázky na peněžním trhu, uvedl centrální bankéř podle Bloombergu. Agentura výňatky z rozhovoru zveřejnila v angličtině.

“Nedokážu si představit, že bychom teď diskutovali o tom, zda sazby ponechat nebo snížit – diskuze bude pořád o tom, zda ponechat nebo zvýšit,” řekl Holub. “Osobně se domnívám, že stabilita sazeb je přiměřenou reakcí na celkovou situaci, ale debata bude nadále mírně stočena směrem ke zvýšení,” podotkl také.

ČNB nechala na posledních dvou jednáních bankovní rady úrokové sazby beze změn. Ke snížení sazeb přitom na konci července sáhl v historickém kroku americký Fed a ECB představila komplexní soubor opatření na podporu ekonomiky eurozóny – včetně snížení depozitní sazby hlouběji do záporu - minulý týden. Bank of America Corp v srpnu předpověděla, že Česko sníží hlavní sazbu počátkem roku 2020 na 1,75 % z 2 %.

Rychlý růst mezd, slabá koruna a rekordně nízká nezaměstnanost, to vše je ale oporou pro domácí cenové tlaky v situaci, kdy by na tuzemskou ekonomiku mohlo začít doléhat zpomalování v zahraničí.

“Jednoduše jsme nad cílem a musíme hovořit o tom, jak a kdy dostaneme inflaci zpět ke 2 %,” uvedl Holub. “Otázkou je, zda potřebujeme další utahování měnové politiky, nebo zda je vnější prostředí dostatečně omezující na to, aby nás vrátilo zpět na cíl,” uvedl také.

Podle Holuba je zpomalování na globální úrovni už dost protiinflační na to, aby zkrotilo cenový růst i bez změny měnové politiky. Za předpokladu, že se kondice světové ekonomiky nebude dál zhoršovat, koruna zůstane relativně stabilní a že budou přicházet stimuly z fiskální politiky, by ČNB nemusela snižovat úrokové sazby po dobu, co bude tento útlum trvat, sdělil Holub ve stejný den, kdy vláda v Praze jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun. Hlavními prioritami rozpočtu jsou podle vládní koalice ANO a ČSSD zvýšení důchodů, platů učitelů, rodičovského příspěvku, výdajů na výzkum a vývoj nebo podpora sportu a vyšší investiční výdaje.

Ke zvyšování sazeb by se ČNB mohla vrátit, až se evropská ekonomika zotaví, sdělil také centrální bankéř, který byl až do loňského roku hlavním ekonomem ČNB.

“Zdá se mi, že české výnosové křivky poměrně mechanicky odrážejí vyhlídky pro měnovou politiku v zahraničí, což je pro nás samozřejmě důležité, nyní se ale zdá, že máme o trochu více nezávislosti, než jsme mívali,” uvedl také.

Zdroje: Bloomberg